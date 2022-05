Révélation : Voici le secret du parrainage de Pape Djibril Fall…celui qui est derrière

Pape Djibril Fall est la tête de liste de la coalition les serviteurs/Marche Pour le Renouveau (MPR), ce dernier né des mouvements politiques du Sénégal qui a passé le cap des parrainages après un temps d’existence très court au moment où des partis et coalitions chevronnés sont éliminés. Comment Pape Djibril Fall dont le mouvement est né il y a moins d’un mois, a passé le filtre des parrainages devant la coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany qui fait trembler le régime ? Et comment a-t-il pu franchir toutes ces étapes en un temps record ?

Tout a commencé pour Pape Djibril Fall, journaliste-chroniqueur à la télé futurs médias (TFM), le vendredi 22 avril 2022, il y a de cela 22 jours. « Le journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall du Groupe Futurs Média (GMS) se lance dans la politique et ira à la quête du suffrage des Sénégalais, lors des élections législatives du 31 juillet 2022 » informe la presse. Le nouveau politicien est à deux semaines du dépôt des parrainages. Selon plusieurs analystes politiques, il lui serait impossible de réunir le nombre de parrains. Et pourtant l’homme va surprendre tout le monde.

Le samedi 07 Mai 2022, la coalition qui a porté la candidature du journaliste Pape Djibril Fall a déposé sa liste de parrainage et sa caution à la Caisse de dépôt et de consignation. « Conformément à l’article L149-3 et R 76-4 du code électoral, la coalition les Serviteurs/MPR pour une Assemblée représentant enfin son peuple vient de déposer 54.800 parrains soit 0.7% du fichier général des électeurs en vue des législatives du 31 juillet, auprès de la Direction Générale des Élections ». Une prouesse qui a surpris tous les observateurs politiques.

Pour certains pape Djibril Fall a « bénéficié » d’une aide extérieure ou de l’appui d’un parti politique. Dans la foulée, un mouvement politique l’accuse d’avoir « volé » sa liste de parrains. Mais le journaliste-politicien a démenti l’information : « Aujourd’hui l’association des artisans et alliés sont avec moi et ont mobilisé des milliers de parrains. J’ai eu beaucoup de retours, par exemple on m’a demandé 2000 pour compléter, j’ai amené 9000. Si j’avais pris ses parrains, je ne serais pas obligé de devoir compléter », clarifie le candidat à la députation.

Il répondait ainsi au Pr Amsatou Sow Sidibé du parti Car leneen disant d’elle. « Je ne voudrais vraiment pas polémiquer avec elle du haut de ses 70 ans, par respect pour son âge et ce qu’elle incarne ».

Et Xibaaru a essayé de percer le mystère « Pape Djibril Fall » en cherchant à savoir d’où tire-t-il tous ses parrains et comment a-t-il pu réunir 15.000.000 FCFA pour sa caution. Pour quelqu’un qui peinait à joindre les deux bouts avec son salaire de la TFM, où a-t-il eu les 15 millions ? Est-ce l’argent d’une immigrée comme ce fut le cas dans une affaire sur laquelle nous reviendrons ? Il peut aussi les emprunter. Et un mécène peut les lui offrir. Mais les parrains, cela ne s’offre pas. Alors comment pape Djibril Fall a enregistré plus de 54000 signatures ?

Nos sources nous mènent sur la trace d’un certain Ousmane Sonko et sa puissante organisation politique, le parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Tout le monde connaît l’admiration de Pape Djibril Fall pour le leader du Pastef. Le journaliste ne s’en cachait pas et il le démontrait sur les plateaux en se faisant le défenseur acharné de Sonko. Selon une source, Les Serviteurs/Marche pour le Renouveau (MPR) de Pape Djibril Fall ont bénéficié du soutien des patriotes de Sonko. Des patriotes ont travaillé pour Pape Djibril Fall. Et plusieurs listes de parrains ont été démarchées par les…patriotes.

Les Serviteurs/Marche pour le Renouveau (MPR) de Pape Djibril Fall sont-ils des patriotes bis ? Tout porte à le croire. Des militants de Pastef sont aujourd’hui des représentants des serviteurs dans plusieurs localités. Une transhumance à l’amiable de Pastef vers les serviteurs ou simplement un prêt de militants pour tromper l’opinion publique. Et selon une source, une fois à l’Assemblée, « les députés des « Serviteurs/Marche pour le Renouveau (MPR) » vont s’allier à Pastef pour former un groupe parlementaire. Une stratégie pour le Pastef d’anticiper sur l’éclatement de Yewwi Askan Wi…

La Rédaction de xibaaru