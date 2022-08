Voici toutes les sociétés qui doivent de l’argent à la Senelec

C’est une réelle menace qui pèse sur le pays. Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’électricité (SUTELEC), Habib Aïdara, a fait savoir que la Senelec est dans une situation financière difficile.

Et pour cause, l’ardoise que traînent de grandes entreprises et certaines institutions. Il s’agit de : les agences autonomes (Apix, Ageroute, Anrac, Cour des comptes, ARTP…) qui doivent 2,4 milliards de francs CFA. Les entreprises parapubliques (Onas, Sonacos, OFOR, SAED, Grand Théâtre, ASECNA, ISRA…) traînent des impayés de 2,6 milliards. Et, ce n’est pas tout, les Etablissements publics à autonomie financière (EPAF), comme les hôpitaux, les universités, l’Assemblée nationale sont aussi des mauvais payeurs.

La facture est plus salée pour les sociétés de services (Sen’Eau, Sonatel, RTS, Port de Dakar…). Elle est d’environ 17,4 milliards. Les Collectivités territoriales, elles, doivent un peu moins, avec des impayés chiffrés à environ 16 milliards. Les industriels et les concessionnaires, pour leur part, sont à un cumul de 23,7 milliards.

Avec Senego