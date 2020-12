Vol de plus de 350 millions à Ecobank : Le DG de « Sema export » arrêté !

Du nouveau dans l’enquête ouverte par la Section de recherches suite au vol de 358,7 millions de F Cfa à Ecobank. Un autre suspect est tombé. Il s’agit de Amadou Alioune Diaw, directeur général de « Sema export », une société basée au Maroc.

Selon Libération, il a été déféré mardi au parquet pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, tentative de retrait frauduleux d’espèces, faux et usage de faux en écritures privées de banque et/ou complicité. Il fera face au Doyen des juges après un retour au parquet.

En effet, un montant global de 358,7 millions FCFA a été retiré du compte de Free Cash SA logé à Ecobank. Parmi les 14 bénéficiaires de ces opérations frauduleuses signalées le 4 décembre, on retrouve la société société Egi SARL. Mais aussi Papa Djibril Kébé qui a reçu à lui seul, 97 millions FCFA.

Co-fondateur du site Dakar-direct avant de mettre en place sa propre structure dénommée « Pacha studio production », Papa Djibril Kébé a été placé sous mandat de dépôt vendredi par le Doyen des juges. Cueilli le 4 décembre, et interrogé sous le régime de la garde à vue à la Direction spéciale de lutte contre la cybercriminalité, il avait assuré avoir ouvert un compte à Ecobank, quelques jours avant le coup en espérant juste recevoir une commission d’un ami qui voulait faire un transfert.