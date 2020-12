Le PDS continue de défier les mesures Anti-Covid…(Photos)

Malgré les nouvelles mesures prises par l’état pour combattre la pandémie de Covid-19, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) continue ses activités en foulant du pied les gestes barrières mais aussi l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant tout rassemblement.

Voici des photos prises dans une salle archi comble et débordante, hier, lors de leur réunion d’informations et de partage sur le dispositif mis en place pour la vente des cartes de leur parti. Étaient présents lors cette mobilisation, les militants, militantes sympathisants du PDS et les sections de la fédération de Guédiawaye, Golf sud, Médina Gounass, Wakhinane, Ndiareme, Limamoulaye, Sam notaire.