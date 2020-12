Cambriolage à Xibaaru : Ansoumana DIONE exige des sanctions contre les auteurs

C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris le cambriolage, ce week-end, des locaux de Xibaaru. Nous ne trouvons même pas les mots pour qualifier cet acte de vandalisme, perpétré par des malfrats sur ce Site d’informations très bien connu dans l’espace médiatique sénégalaise. Des ordinateurs, caméras, entre autres, ont été emportés, créant ainsi un vide réel chez de vaillants travailleurs dont le seul tort est de vouloir contribuer au développement de notre pays.

C’est pourquoi, nous, Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), après avoir condamné avec la dernière énergie, ce fait de banditisme, exigeons l’arrestation immédiate et de lourdes sanctions contre les auteurs. Ainsi, nous interpellons et le Ministre de la Justice et celui de l’Intérieur, sans oublier leur homologue de la Culture et de la Communication, pour que justice soit faite afin que pareille mauvaise chose ne se reproduise plus.

A vous, travailleurs très courageux de ce Site d’informations, réputés surtout pour votre professionnalisme, nous vous encourageons à persévérer dans votre ligne éditoriale, fondée uniquement sur la vérité. C’est cela qui explique d’ailleurs l’attachement du peuple sénégalais à ce médium républicain, devenu aujourd’hui incontournable, en matière d’information, notamment, pour l’ensemble des acteurs de la société. Merci à Xibaaru.com et bon courage à tous.

Rufisque, le 16 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)