Wade a chaud…Les frondeurs restent dans le parti

PDS : Comment les frondeurs veulent barrer la route à Wade

Décidément, le réaménagement du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (PDS) par son secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, continue toujours de faire des remous à l’intérieur de ce parti. La fronde s’intensifie au PDS. Après les sorties de Babacar Gaye, de Me El Hadj Amadou Sall, d’Aminata Sakho, de Cheikh Tidiane Seck, de Alinard Ndiaye qui ont tous décliné les postes qui les ont été confiés par Me Abdoulaye Wade à l’intérieur de ce nouveau secrétariat national du PDS, c’est au tour de Abdoul Aziz Diop, député à l’Assemblée nationale, secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) et de Sara Sall, responsable de la fédération départementale de Koumpentoum, de les imiter.

Toutefois, chose inédite au sein du PDS, tous ces actuels frondeurs, tout en déclinant leurs postes au niveau du secrétariat national, déclarent rester de simples militants. C’est surtout le ton dans lequel, ils manifestent leurs désapprobations à leur secrétaire général national, qui étonnent. Comme, c’est le cas avec Abdoul Aziz Diop qui lance à l’endroit de Me Abdoulaye Wade.

« Par voie de presse, j’ai appris votre dernier réaménagement du secrétariat National. Même si les dispositions des statuts et règlement intérieur de notre parti vous habilite à nommer à des fonctions au sein du Secrétariat national, votre dernière décision à la fois inopportune, illégale et illégitime a engendré un lever de bouclier des militants qui ne comprennent pas votre détermination à faire la promotion de personnes inconnues du bataillon libéral au détriment des militants authentiques qui ont tout sacrifié pour le parti et pour Karim Wade dans ses déboires. Par conséquent je vous demande de me décharger du poste que vous m’avez confié », a lancé Abdoul Aziz Diop à Me Abdoulaye Wade.

Tout comme Sara Sall qui indique à l’endroit de Me Abdoulaye Wade : « Considérant le PDS comme étant un patrimoine qui nous appartient à nous tous, et ne voulant en aucune façon être complice d’une telle dévolution, je vous saurais gré de bien vouloir me décharger de la fonction que vous m’y avez attribuée. »

Assurément, les frondeurs au PDS ont choisi de ne pas tourner définitivement le dos à leur parti. Ils ont plutôt choisi de rester dans les rangs du PDS et n’ont pas l’intention de rester inactifs. Au contraire, au vu de leur choix, il apparait qu’ils ne comptent laisser la tache facile à Me Abdoulaye Wade dans le cadre de son entreprise de dévolution monarchique du PDS à son fils Karim Wade. Ils comptent se battre au sein du PDS jusqu’à son prochain congrès, afin d’obtenir la majorité pour faire échec au projet de Me Abdoulaye Wade.

La rédaction de Xibaaru