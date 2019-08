Rentrée gouvernementale : Les mutations à opérer par Macky Sall

Si le Président de la République va gagner au change, en se débarrassant de tous les ministres cités par Xibaaru et qui se signalent par leur incompétence, par contre, il ne perdra rien en procédant à des mutations à la tête de certains ministères. Jusqu’ici, l’éclatement du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan n’a donné rien de probant. Il convient de revenir à l’orthodoxie en ramenant ce ministère et le confier de nouveau à Amadou Bâ qui garde toujours la confiance de certains bailleurs de fonds. Mme Aminata Mbengue Ndiaye avait pris ses marques au département de l’Elevage. Et après ce qui s’est passé à la tabaski, de nombreux Sénégalais réclament son retour à ce ministère.

De même que Serigne Mbaye Thiam devrait pouvoir revenir à la tête du ministère de l’Education nationale où il avait commencé à prendre ses marques, plutôt que rester à l’Hydraulique où il est obligé de recoller les morceaux, après le passage de Mansour Faye dans ce département. Oumar Youm a montré toute son efficacité en défendant les positions de l’Etat du Sénégal. Sa place se trouve aujourd’hui, plus à la tête du ministère de la Communication. Il en est du ministre Abdoulaye Diop, ancien Directeur général du COSEC qui a le bon profil pour occuper le ministère de l’Enseignement supérieur où il pourrait remplacer le grabataire Oumar Hanne.

Il est certain que Mouhamadou Makhtar Cissé a fini de montrer toute son incompétence au ministère du Pétrole et des Energies. Le relever de ce poste, avec tous les enjeux qu’il y a avec l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au Sénégal, serait plus que bénéfique. Toutefois, il pourrait toujours hériter d’un ministère comme celui du Commerce.

La Rédaction de Xibaaru