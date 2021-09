Wade crée une « giga coalition et tue…Sonko, khaf et leur marabout

Abdoulaye Wade reste le maître de l’opposition africaine et le politicien inégalable en Afrique de l’Ouest. Président il a été, opposant il est redevenu et est toujours adulé par les populations Sénégalaises qui voient en lui le père de la politique et l’incarnation de la démocratie. Aujourd’hui, Wade vient de faire la leçon aux politiciens qui sans foi ni loi veulent prendre le pouvoir par la force en profitant du désespoir des jeunes.

A l’approche des élections locales du dimanche 23 janvier 2022, les blocs politiques se forment à l’instar de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar qui sera seule contre tous. Après la coalition « Yewwi Askan Wi » composée de Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegaal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), officiellement lancée ce jeudi 2 septembre, Me Abdoulaye Wade vient de lancer ce jeudi 09 septembre, une giga coalition composée de trois grandes coalitions.

La giga coalition de Wade

Abdoulaye Wade vient de créer une giga coalition qui regroupe trois grandes coalitions dont l’objectif reste les élections locales. Dans une déclaration rendue publique hier, des « partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens ont décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale ». Et les signataires de cette déclaration sont des partis regroupés dans trois grandes coalitions.

Selon la déclaration, la giga coalition est composée de la « Coalition gagnante Wattu Senegaal », composés du PDS, d’AJ/PADS, et Bokk Gis Gis qui a brillé aux dernières législatives avec un groupe parlementaire. Ensuite deux autres coalitions la complète. Il s’agit du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) composée de 8 partis et de la coalition JOTNA composée de 17 partis politiques.

Wade tue la coalition des voleurs et violeurs

La giga coalition de Wade qui est un rassemblement de partis historiques et de jeunes partis ne laissera aucune chance à la coalition « Yewwi Askan Wi » composée de Ousmane Sonko, leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) accusé de viol par une masseuse, de Khalifa Sall condamné pour détournement de deniers publics et du marabout-politicien, Moustapha Sy qui est en conflit ouvert avec le Khalife Général des Tidiane.

Abdoulaye Wade a tué la coalition de Sonko et Khalifa qui ont voulu imposer un diktat aux petits partis d’opposition sans laisser une possibilité d’expression libre et démocratique au sein de ladite coalition. Le mouvement Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany a été poussé vers la sortie parce qu’il a demandé de revoir les couleurs et logos de la coalition. Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Moustapha Sy ont fait main basse sur la coalition et ne laisse aucune chance aux autres partis d’émerger…

Aujourd’hui, avec la création de la giga coalition de Wade qui montre des gages de crédibilité, la coalition « Yewwi Askan Wi » risque de se vider de ses partis qui vont aller rejoindre celle de l’opposant historique. Déjà des partis frappent aux portes de la nouvelle coalition électorale et selon des sources, la coalition « Gueum sa bopp » de Bougane Gueye Dany qui était déjà en pourparlers avec les libéraux, ne devrait pas tarder à être la 4ème coalition de ce Giga rassemblement de l’opposition.

