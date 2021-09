Wade annonce que Le PDS est « prêt et débout » pour la…

Le secrétaire général du Pds ne s’est pas encore prononcé sur la non-participation de sa formation à la coalition Yewwi askan wi. Mais Abdoulaye Wade, plus préoccupé par la vente des cartes pour le renouvellement de ses structures, assure que son parti est «debout et prêt pour la reconquête du pouvoir».

Depuis le début du Covid-19, sa parole était devenue rare. Mais Abdoulaye Wade revient petit à petit, si l’on se fie aux communiqués dont il est signataire, dans le landerneau politique. Du reste très bouillant ces temps-ci. Après la lettre d’hommage à ses « condisciples talibés et compatriotes disparus » qu’il a publiée jeudi, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) s’adresse à ses « militants, militantes et mouvements de soutien ».

C’est donc au lendemain du lancement de la coalition Yewwi askan wi, dont s’est démarqué son parti, que l’ancien président Wade a, dans une circulaire, relancé les opérations de vente des cartes pour le renouvellement des structures. « La mobilisation des militants et surtout des militantes et des jeunes à l’accueil qu’ils avaient réservé à la délégation nationale ont révélé que le Pds est debout et prêt pour la reconquête du pouvoir. Nous avons fait un pari, celui de nous compter le plus près possible de la réalité et de nous organiser. Il faut le gagner. Nous nous sommes lancé un défi. Il nous faut le relever», a-t-il dit à l’endroit de ses «frères» et «sœurs».

Me Wade dit avoir suivi avec «intérêt et attention» la tournée nationale préparatoire des opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures dans tous les 46 départements du pays. Il a exprimé sa «satisfaction» quant au déroulement de tout le processus entamé depuis le lancement officiel jusqu'au séminaire de formation des superviseurs et des commissaires politiques pendant quatre jours avec «des cohortes de plus de 60 responsables par jour». Le patron des Libéraux, qui pourrait se liguer avec