La Fédération Parti Démocratique Sénégalais de Côte d’Ivoire soutient le Secrétaire Général National, Abdoulaye Wade et donne quitus à Karim Méissa Wade pour être le candidat du PDS à la future présidentielle.

DECLARATION

Nous, responsables, militants, sympathisants et mouvements de soutien de la Fédération du Parti Démocratique Sénégalais de Côte d’Ivoire, remercions et félicitons le frère Secrétaire Général National Me Abdoulaye WADE suite au renouvellement et surtout au rajeunissement des instances du parti.

Cette jeunesse libérale autrefois utilisée comme fer de lance des combats est aujourd’hui mise en vitrine afin de lui permettre d’améliorer sa participation dans le processus de prise de décision aux niveaux local, national et mondial.

Grande est notre satisfaction face à ces nominations au secrétariat national qui ne font que confirmer votre vision légendaire.

La fédération PDS Côte d’Ivoire vous dit merci pour la nomination au poste de Secrétaire Général adjoint chargé de l’extérieur et des Emigrés du frère Abdou Sakor GAYE et vous réitère son engagement sans faille.

Concernant ces remous dans le parti, nous vous rassurons qu’ils ne nous ébranlent en rien, au contraire ils fortifient notre engagement et notre soutien à notre frère et candidat Karim Meïssa WADE face à l’injustice à laquelle il est victime. Le voir Président de la magistrature suprême en 2024 est notre sacerdoce.

La fédération PDS Côte d’Ivoire soutient le Secrétaire Général National et toute son équipe et leur souhaite bon vent.

Longue vie pleine de santé à notre grand bâtisseur et visionnaire Me Abdoulaye WADE.

Vive le Sénégal

Vive le PDS

Vive notre Candidat Karim Meïssa WADE.

Fait à Abidjan le 30 Août 2019

LA SECRETAIRE GENERALE

Mlle Rytta SONKO