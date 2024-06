Abdoulaye Wade trompé et abusé…Le PDS otage de 2 personnes

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est en danger. Ce parti qui a changé le visage politique du Sénégal, le hissant comme la première démocratie africaine, est en train de mourir de sa belle mort. Le Secrétaire national de ce parti, Abdoulaye Wade, 98 ans, est inapte à selon ses proches et plusieurs responsables du parti. Alors qui prend toutes ces décisions impopulaires du parti et qui signe les communiqués du Parti ? Et pourtant tous les communiqués portent la signature électronique de Abdoulaye Wade et le tampon du Parti. Qui est derrière tout ça ?

Abdoulaye Wade est inapte. A 98 ans le « Gorgui » comme l’appellent affectueusement les Sénégalais, n’a plus les réflexes du grand chef d’état qu’il était. Abdoulaye Wade est affaibli et vit seul avec sa femme Viviane Wade qui ne l’a jamais quitté un seul moment depuis 61 ans de vie commune. Ses enfants Karim Wade et sa sœur Sindiely ont déserté la maison du Vieux à Dakar depuis des années.

Doudou Wade, son neveu, a déclaré qu’il n’avait pas vu son oncle Abdoulaye Wade depuis 2 ans. Comment est-ce possible ? Doudou Wade est membre de la famille et responsable de premier plan dans ledit parti. S’il ne voit pas son oncle depuis 2 ans, c’est qu’il y a blocage. Et les communiqués signés de la signature numérique de Wade ? Pourquoi pas signés des mains de Wade ?

Doudou Wade émet des réserves sur l’authenticité des signatures attribuées à Me Abdoulaye Wade. Selon lui ce dernier n’est plus en mesure de prendre des décisions au nom du PDS au bas des communiqués. D’autres responsables du PDS qui ont toujours été au premier rang dans les combats engagés par la formation libérale, ne sont pas loin de penser comme Doudou Wade. Plusieurs d’entre les responsables rejettent que Me Wade soit l’auteur des communiqués.

Le départ de Woré Sarr qui a démissionné des rangs de ce parti a donné lieu à la mobilisation des responsables des différentes structures du PDS. Des responsables comme Mame Diarra Fam avertissent qu’après Woré Sarr, d’autres vont démissionner des rangs du PDS. Passé l’heure des grognes, les regards se tournent vers ceux qui apparaissent comme les principaux auteurs de la situation.

La signature électronique de Wade est apposée sur toutes les décisions du secrétariat national. Et selon certains militants du PDS, Karim Wade et son homme de main, le député Saliou Dieng, sont responsables de cette situation.

Ils ont rendu Wade inaccessible. Et ils profitent de cette situation pour dicter leurs décisions au PDS. Des décisions impopulaires que Me Abdoulaye Wade n’aurait jamais prises s’il avait le contrôle de la situation et était en possession de tous ses moyens.

Karim Wade se prépare à livrer ses derniers combats pour obtenir sa mainmise sur le PDS. Depuis son exil au Qatar, toutes les grandes mesures du Pds sont en réalité des initiatives de Karim Wade. Aujourd’hui, il a décidé de passer à la vitesse supérieure dans son entreprise de contrôle du PDS.

Karim Wade se sert pour parvenir à ses fins, de l’appui d’un homme prêt à le suivre dans ses moindres désirs les yeux fermés. Le député Cheikh Dieng qui doit à Karim Wade son rang de parlementaire, est le béni oui-oui de ce dernier. Karim Wade veut et il exécute. Ils sont passés à l’action et ils sont en train de placer leurs hommes aux principaux postes de commande du PDS.

Depuis le Qatar, Karim Wade se charge de rédiger le communiqué du secrétariat national du PDS, le reste c’est Cheikh Dieng qui se charge d’apposer la signature électronique de Me Abdoulaye Wade.

Comme ça, le tour est joué.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn