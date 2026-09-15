Washington : Diomaye invite les entreprises américaines à investir au Sénégal

Après sa rencontre avec la société Cybastion, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a poursuivi, lundi 14 septembre 2026 à Washington, sa série d’échanges avec le secteur privé américain. Il a reçu une délégation de la Chambre de Commerce des États-Unis, conduite par Kendra Gaither, présidente du U.S.-Africa Business Center, en présence notamment de son vice-président, Dr Guevera Yao, ainsi que de dirigeants d’entreprises américaines, dont Motorola Solutions et Kosmos Energy.

Avec des millions d’entreprises membres, une présence dans les cinquante États américains et dans plus d’une centaine de pays, la Chambre de Commerce des États-Unis constitue l’une des principales voix du patronat américain. Elle dispose également d’un réseau de chambres de commerce à l’étranger, dont celle du Sénégal, et entretient depuis plusieurs années des échanges avec les autorités sénégalaises.

La relation entre les deux parties s’est notamment renforcée depuis juillet 2025, lorsque la Chambre avait reçu le Chef de l’État à Washington. Les discussions s’étaient poursuivies à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Depuis, l’organisation a continué à mobiliser ses membres autour des priorités économiques du Sénégal, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de la santé et du numérique.

Au cours de l’audience, Bassirou Diomaye Faye a présenté les principaux atouts du Sénégal pour attirer les investisseurs. Il a notamment cité la stabilité des institutions, l’ancrage démocratique, la protection des contrats par l’État de droit et l’ouverture de l’économie nationale. Le Chef de l’État a également mis en avant la position géographique de Dakar, située à quelques heures de vol des États-Unis.

Le Président de la République a aussi évoqué la situation des finances publiques. Il a rappelé que son Gouvernement avait fait le choix, dès son arrivée, de faire la lumière sur l’état des comptes publics et d’engager les mesures nécessaires à leur assainissement. L’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international est présenté comme une étape importante dans la restauration de la confiance des partenaires financiers.

Dans cette perspective, le Chef de l’État a invité les entreprises américaines à considérer le Sénégal comme une destination d’investissement durable. Il a réaffirmé sa volonté de bâtir une relation fondée sur le commerce et l’investissement, dans la continuité des résultats obtenus avec le Millennium Challenge Account et l’AGOA.

Les secteurs prioritaires évoqués sont notamment l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, la santé et le numérique. Pour les autorités sénégalaises, les investissements attendus doivent contribuer à la création d’emplois qualifiés, au transfert de compétences, au développement des entreprises locales et à l’amélioration de l’accès aux services essentiels.

De son côté, la Chambre de Commerce des États-Unis a réaffirmé l’intérêt de ses membres pour le marché sénégalais. Elle a également exprimé sa disponibilité à accompagner la mise en place de partenariats public-privé solides, susceptibles de soutenir les ambitions économiques du pays.

Cette audience s’inscrit dans une séquence diplomatique et économique consacrée au renforcement des relations entre le Sénégal et les acteurs privés américains. À travers ces rencontres, le Président Bassirou Diomaye Faye cherche à mobiliser de nouveaux partenaires autour des priorités nationales et à transformer les atouts du Sénégal en investissements, en emplois et en opportunités pour les populations.