Washington : Diomaye présente les opportunités d’investissement du Sénégal au Corporate Council on Africa

En clôture d’une matinée consacrée au secteur privé américain, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu, lundi 14 septembre 2026 à Washington, une délégation du Corporate Council on Africa. Cette audience est intervenue après les rencontres avec Cybastion et la Chambre de Commerce des États-Unis.

La délégation était conduite par la présidente de l’organisation, Florizelle Liser, accompagnée de Biova Kabine, directeur principal, et de Maître Kalidou Gadio, associé. La rencontre a permis au Chef de l’État d’échanger avec des acteurs économiques qui connaissent déjà les réalités du continent africain et y investissent.

Fondé en 1993, le Corporate Council on Africa est présenté comme la première association d’affaires américaine dédiée à l’Afrique. L’organisation organise notamment le Sommet d’affaires États-Unis-Afrique, conduit des missions commerciales sur le continent et anime des groupes de travail par pays et par secteur.

La portée de cette audience réside ainsi dans la qualité des interlocuteurs rencontrés. Face à des entreprises habituées à comparer les différents marchés africains, le Président de la République a cherché à mettre en évidence les atouts spécifiques du Sénégal et les opportunités qu’il offre aux investisseurs.

Bassirou Diomaye Faye a d’abord exposé les réformes engagées pour assainir les finances publiques. Il a rappelé la volonté de son Gouvernement de faire preuve de transparence sur la situation économique du pays, de renforcer la rigueur dans la gestion et d’améliorer la mobilisation des recettes.

Le Chef de l’État a également évoqué l’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international, présenté comme une étape dans la restauration de la confiance des partenaires financiers. Pour les autorités sénégalaises, cette trajectoire doit contribuer à renforcer la crédibilité du pays auprès du monde des affaires.

Au cours des échanges, le Président de la République a détaillé les secteurs dans lesquels le Sénégal souhaite attirer davantage d’investissements privés. Il a notamment cité l’agriculture et la transformation locale, l’énergie, les infrastructures et la logistique.

L’objectif affiché est de favoriser des investissements utiles à l’économie nationale, capables de contribuer à la sécurité alimentaire, au développement des exportations, à la valorisation des ressources énergétiques et à l’accès aux marchés de la sous-région.

Cette troisième audience de la matinée s’inscrit dans la volonté du Chef de l’État de renforcer les relations économiques entre le Sénégal et les États-Unis. À travers ses échanges avec les entreprises américaines, Bassirou Diomaye Faye entend mobiliser de nouveaux partenaires autour des priorités nationales et attirer des investissements susceptibles de soutenir la croissance et la création d’emplois.