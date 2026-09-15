Washington : Le Sénégal et le FMI scellent une nouvelle phase de coopération

Reçu au siège du Fonds monétaire international (FMI) à Washington par sa directrice générale, Kristalina Georgieva, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé la volonté du Sénégal de poursuivre les réformes destinées à redresser les finances publiques, tout en protégeant les populations les plus vulnérables. Cette rencontre intervient deux semaines après l’accord technique conclu le 1er septembre sur un nouveau programme de trois ans appuyé par la Facilité élargie de crédit.

Le Chef de l’État s’est entretenu ce mardi 15 septembre 2026 avec Kristalina Georgieva, en présence du ministre en charge de l’Économie et des Finances ainsi que de la délégation ministérielle qui l’accompagne. Cette étape constituait l’un des principaux temps forts de la mission présidentielle à Washington.

Le Sénégal et le FMI coopèrent depuis l’adhésion du pays aux institutions de Bretton Woods en 1963. Selon la Présidence, les programmes mis en œuvre au cours des années 2000 avaient permis des avancées importantes dans la gestion budgétaire. Plus récemment, malgré la décision du Gouvernement de rendre publique la situation réelle des finances du pays, le dialogue entre les autorités sénégalaises et les équipes du Fonds s’est poursuivi.

Les discussions ont nécessité du temps, mais cette continuité aurait permis de préserver la confiance entre les deux parties et de parvenir à l’accord technique du 1er septembre. À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a remercié Kristalina Georgieva pour son engagement dans le processus et salué la collaboration entre ses équipes et les services de l’État.

Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction à l’issue du travail accompli. Elles souhaitent désormais avancer rapidement vers l’approbation du programme par le Conseil d’administration du FMI, afin de maintenir la dynamique engagée et de réduire les contraintes de liquidité auxquelles le pays est confronté.

Le Président de la République a réaffirmé la détermination du Gouvernement à mettre en œuvre les réformes destinées à renforcer les finances publiques, la viabilité de la dette et l’investissement privé. La gestion de la dette, la mobilisation des recettes, la rationalisation des dépenses et l’amélioration du climat des affaires figurent parmi les principaux chantiers concernés.

La Présidence souligne que le programme doit consolider les réformes déjà engagées et accompagner les efforts de redressement économique du pays. L’objectif affiché est de créer les conditions d’une croissance plus forte, inclusive et capable de générer des emplois durables, notamment pour les jeunes.

Au cours de l’entretien, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de mener le redressement financier sans faire supporter l’essentiel de l’effort aux populations les plus fragiles. La protection sociale constitue ainsi une composante centrale du nouveau programme.

Le programme national de bourses de sécurité familiale doit être renforcé, tandis que les bourses des étudiants seront préservées et que la couverture maladie universelle sera consolidée. La réforme des subventions à l’énergie est également présentée comme progressive et mieux ciblée, afin que le soutien public bénéficie en priorité aux ménages qui en ont le plus besoin.

L’économie réelle occupe aussi une place importante dans le dispositif. Le plan d’apurement des arriérés dus aux entreprises privées doit contribuer à restaurer leur trésorerie, à préserver les emplois et à relancer l’investissement. Les projets stratégiques et prioritaires seront poursuivis dans des limites compatibles avec la viabilité de la dette.

La rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Kristalina Georgieva ouvre, selon la Présidence, une nouvelle phase de coopération entre le Sénégal et le FMI, fondée sur la transparence, la responsabilité et la recherche de résultats concrets pour les populations.

Après trois jours de travail à Washington, marqués par des rencontres avec le secteur privé américain, la Banque mondiale et le FMI, le Président de la République a quitté la capitale américaine en fin de journée pour Abu Dhabi. Il y est attendu jeudi par Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis.