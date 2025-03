Yassine Fall au cœur de la polémique…Com’ et diplomatie massacrées chez elle

Beaucoup de membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont applaudi après la nomination de Yassine Fall à la tête du ministère de l’Intégration Africaines et des Affaires Étrangères. Mais quelques mois après, les pastéfiens ont un tout autre avis sur elle et son ministère. Pour beaucoup de sénégalais, il y’a soit un sabotage ou de l’incompétence à cause des choses qui s’y passe. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent apporter des corrections au sein du MIAAE.

Le ministère des affaires étrangères est au cœur d’une polémique. Les services de Yassine Fall ont recruté une étrangère comme consultante en communication. Derrière la tolée soulevée, le MIAAE a sorti un communiqué qui ne fait qu’enfoncer davantage celle qu’on surnomme «madame gros calibre». Elle a tenu à réaffirmer son engagement en faveur de la valorisation des compétences nationales. Il a également rappelé son attachement aux principes d’ouverture, d’intégration africaine et de coopération régionale, des valeurs essentielles pour le développement et le rayonnement du continent.

Répondant aux interrogations concernant le statut et les conditions de l’engagement de la consultante en communication récemment recrutée, le communiqué a indiqué que la consultante en question est une ressortissante de l’espace CEDEAO résidant au Sénégal depuis 15 ans. Elle n’est ni rémunérée par le MIAAE, ni intégrée à son cabinet, et ne dispose d’aucun bureau au sein de l’institution. Toujours selon le document, ce recrutement a été initié et financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaire technique du ministère, dans le but de mobiliser une expertise de haut niveau au service des missions stratégiques du ministère des de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangers (MIAAE).

Pour beaucoup de patriotes, confier la communication d’un département de souveraineté à une étrangère est en porte à faux pour les principes du patriotisme. Ce ministère étant très stratégique, les pastéfiens sont d’avis que l’accès à certaines informations diplomatiques ne doit pas laisser à un non sénégalais. «Le CESTI a formé et continue de former depuis 1965 soit 60 ans des sénégalais éminemment qualifies qui gère la communication des organisations internationales», a écrit un internaute.

Dans la même semaine, le MIAAE a commis une grosse bourde qui a fait le tour des réseaux sociaux. Selon un quotidien de la place, le «Sénégal a confondu le drapeau du Qatar avec celui du Bahreïn». Toujours selon la source, «la photo a fait le tour des réseaux sociaux et a choqué jusqu’à Doha, sachant en plus de la rivalité entre les deux monarchies pétrolières». «Yassine Fall affirme avoir reçu un ministre d’État qatari. Elle a, en réalité, rencontré le secrétaire d’État», conclut la source. Ajouté les fautes sur les communiqués et les publications de la ministre, beaucoup de questions sont soulevées.

Pourtant Yassine Fall n’est pas un «petit calibre». Docteur en ecomonie, elle a été directrice pour la formation et la recherche pour la promotion de la femme au sein des Nations unies, conseillère économique et directrice régionale de l’UNIFEM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et directrice de la Division économique d’ONU Femme à New York. De par son pedigree, cette femme est taillée et outillée intellectuellement pour occuper le poste de Ministre des affaires étrangères.

Malheureusement, au sein de son ministère on pose de nombreux actes qui la discrédite. «Il y a du sabotage au ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères. Je ne sais pas qui gère la communication ? Mais c’est totalement désorganisée et mélangée», s’est exclamé un communicant sur les réseaux sociaux. Il est temps pour les nouvelles autorités de mettre fin à ces agissements qui discrédite le Sénégal. La diplomatie du pays a toujours brillé à travers le monde !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn