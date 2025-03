La presse étranglée…Pastef récupère le marché de la communication

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut prendre le contrôle sur tout ! Depuis que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont au pouvoir, la presse passe un mauvais quart d’heure. Les techniciens des médias sont étranglés par une fiscalité et une régulation encombrante. Au moment où de nombreux journalistes et techniciens risquent de perdre leur travail, des patriotes veulent récupérer le marché de la communication et de l’information.

Sur instruction du ministre de la Communication, Aliou Sall, une seconde liste des médias dits conformes a été publiée. « Nous avons aujourd’hui 258 médias conformes aux dispositions du code de la presse », a souligné Habibou Dia, directeur de la communication. Parmi ces médias, 26 sont des chaînes de télévision, comprenant des télévisions confessionnelles, la télévision nationale et des chaînes privées. Il y a aussi 28 quotidiens assurant le tirage physique et procédant à la déclaration au dépôt légal. « En radio, nous comptons 30 radios commerciales ayant initié la procédure d’autorisation, ainsi que 102 radios communautaires signataires de conventions et de cahiers des charges, n’appartenant pas à des acteurs politiques, mais à des ONG ou à des corporations communautaires », a-t-il détaillé. Quant aux WebTV, il en existe 22.

Au Sénégal, la dette fiscale des médias est toujours au cœur des débats. Après que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a pointé du doigt des arriérés de paiement d’impôts, les comptes de plusieurs médias ont été bloqués. Une pression qui a poussé certains quotidiens à mettre la clé à la porte. Comme si cela ne suffisait pas, le ministère de la communication prévoirait de faire fermer des médias qui ne seraient pas parmis la liste des dits conformes.

Une situation qui risque d’envoyer beaucoup de journalistes et de techniciens au chômage. Conformes ou pas, ces médias emploient des personnes. Les fermer reviendrait à ajouter ces hommes et femmes dans la liste des nombreux chômeurs que comptent déjà le Sénégal. Ce qui fait dire à de nombreux professionnels des médias que le régime actuel a un «problème avec les médias qui refusent de s’aligner sur la ligne de conduite du Pastef». Quoiqu’il en soit, ces agissements menacent considérablement la liberté de la presse.

Pendant que la presse est asphyxiée, les Patriotes se placent dans le marché de la communication. Une web TV a joué un rôle propagandiste lors des événements de 2021 à 2024. Cette télé «fantôme» est subitement devenue «légale». Elle a réussi à s’implanter, avec une équipe et des émissions. Chose qu’elle n’a jamais quand elle jouait les propagandistes pour le parti Pastef. Aujourd’hui, ce sont ces genres de médias qui pullulent au moment où les professionnels des médias vivent un enfer.

Les tiktokeurs du parti Pastef ont aussi commencé à se formaliser. Tous ces jeunes ont créé des «agences de communication». Sur les réseaux sociaux, ils appellent souvent les dignitaires du régime à faire appel à leur service pour gérer leur communication. Certains ont déjà réussi à s’insérer dans les nouvelles directions où ministère. La majorité parmi ces nouveaux communicants n’ont aucune expérience. Leur seul mérite c’est le fait qu’ils soient des membres du parti Pastef.

Comment quelqu’un qui a un très mauvais niveau en français peut-il gérer la communication d’une direction ou d’un ministère ? Cette question, beaucoup de professionnels se la pose. Pastef est en train de rabaisser le niveau. D’ailleurs on comprend pourquoi la communication de certains ministères est catastrophique. La communication chez le nouveau régime n’étant pas des meilleurs, Alioune Sall devrait revoir ses priorités avant de fermer le micro aux professionnels des médias.

Le Pastef devrait comprendre qu’il ne peut gérer à lui tout seul une nation. Quoiqu’ils fassent, les Patriotes auront des voix discordantes. Alors, ils devraient déjà commencer à se mettre au travail et éviter de se mettre à dos toute une nation qui voit des sénégalais envoyés au chômage pour plaire à un parti politique.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn