Elle commandite l’enlèvement de son petit-ami…les choses dégénèrent

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi à Lavernose-Lacasse, en Haute-Garonne. Un jeune homme de 20 ans se trouvait dans cette commune située au sud de Toulouse lorsqu’il a été violemment agressé et enlevé par une bande d’individus.

Les jeunes l’ont molesté et lui ont volé plusieurs objets. Ils l’ont menacé d’un couteau, avant de le forcer à monter dans le coffre d’une voiture. C’est l’ex petite-amie de la victime qui a commandité cette expédition punitive pour se venger de lui

Mais, la jeune fille de 17 ans ne se doutait guère de la tournure qu’allaient prendre les évènements. Quand l’adolescente a vu que les choses dégénéraient, elle a appelé les gendarmes vers 23H30. Une intervention rapide a permis de libérer l’ex petit-ami.

Il a été pris en charge par les secours et s’est vue prescrire 8 jours d’ITT. Six jeunes, un majeur et 5 mineurs, dont la jeune femme ont été placés en garde à vue pour enlèvement, séquestration, tentative d’extorsion avec arme, violence en réunion avec préméditation et vol.

La jeune fille a expliqué avoir subi une agression sexuelle par cet ex petit-ami, deux semaines auparavant, après une soirée bien arrosée. Les investigations se poursuivent.

Source : F D