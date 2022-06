Yewwi et Wallu à l’assaut de Macky et de « son » Conseil Constitutionnel

Les appels à la lutte se multiplient contre la « forfaiture » du conseil constitutionnel qui a invalidé la liste nationale de Yewwi Askan Wi dirigée par Sonko pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Avec la grande manifestation de l’opposition dite radicale ce mercredi 08 juin, les Sénégalais retiennent leur souffle et regardent du côté de la Place des Nations (ex place de l’Obélisque) ou se tient le rassemblement de l’opposition réunie…L’inter coalition (Yewwi-Wallu) accuse le conseil constitutionnel d’avoir joué le jeu politique de Macky Sall…Et défie le pouvoir dans la rue.

Conseil constitutionnel ou conneries coordonnées par saa kadior

Jamais dans l’histoire des hommes, un guide n’a été si inconscient. Jamais des juges devant lire le droit ne se sont ainsi rabaissés, plongeant dans une contradiction qui frise le ridicule. Ravalant leur propre vomissure au milieu de la nuit, acculés par une conscience qui les accuse et les persécute pour haute trahison. Ces « juges » du conseil constitutionnel appelés » sages » viennent de poser des actes qui mettent fin à l’état de droit dans ce pays qui s’appelle SÉNÉGAL en invalidant la liste Nationale titulaire de Yewwi Aska Wi.

Devrons-nous accepter que nos lois et règlements soient piétinés d’une manière aussi flagrante pour le bonheur ou les caprices d’un INCAPABLE et INSATIABLE BUUR FATICK (Macky Sall) ? NON !!!!

Le je « m’en foutisme » s’accélère et prend des proportions surréels, accompagné par un mépris et une insolence jamais égalée. Il est temps de montrer à Macky Sall que c’est nous qui avons choisi de faire de lui ce qu’il est, toutefois, nous ne lui avons guère consigné notre honneur et notre dignité. Ce pays survivra encore pour des générations et générations et personne n’acceptera que nos fils et petits -fils nous disent : « qu’avez-vous fait ? ». Nous le leurs devons comme nos ancêtres ont eu à se dresser devant le colonisateur pour nous léguer ce Sénégal que nous apprécions jusqu’ici.

L’HEURE EST GRAVE !!!! Croyez-moi et nous ne devons et ne pouvons laisser nos destinées entre les mains d’un enivré de Pouvoir conduire ce pays au chaos. La responsabilité de tout un chacun est engagée car ils ont touché le fond.

L’inter coalition YEWWI -WALLU est une prouesse politique jamais égalée, une véritable douche froide qui a gelé le peu de lucidité qui restait au Roi. Dès lors, son orgueil mal placé digne des arrivistes ne supportera cette cinglante défaite qui se profile à l’horizon.

Je vous interpelle dès à présent en vous disant que cette forfaiture n’est qu’un coup d’essai pour voir jusqu’où les sénégalais sont prêts à arriver pour lutter contre l’injustice faite à Yewwi et au peuple, et si cela passe comme lettre à la poste, la seconde étape sera un vol des élections et il le fera en plein jour et comme toujours, sans état d’âme.

Lorsque l’âne commence à sautiller seul un gros bâton peut le remettre à l’ordre. Que tout un chacun sache que ce n’est point une lutte qui incombe seulement à la coalition YEWWI ou WALLU mais c’est une lutte pour tout citoyen digne de ce nom. Je vous le disais quand il faisait subir sa loi à Karim Wade et que personne ne s’est levé pour défendre l’injustice mais heureusement que le peuple s’est dressé contre lui lorsqu’il voulait faire subir le même sort à Sonko (l’expérience avait servi de leçon, heureusement).

Cette fois-ci il ne s’agit pas d’une seule personne mais c’est l’état de droit qui est piétiné, calomnié et comme dirait mackysard, réduit à sa plus banale expression. L’histoire nous interpelle, le présent nous défie et l’avenir nous oblige ALORS, c’est seulement si nous nous unissons (Yewwi-Wallu) pour combattre cette forfaiture aujourd’hui que nos ancêtres seront fiers de nous, le soi-disant Roi nous respectera pour de bon et nos enfants et petits-enfants seront orgueilleux de nous. SEULE LA LUTTE LIBÈRE !!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple