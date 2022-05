« Karim Wade n’a aucun respect pour ceux qui se sont battus pour lui »

Karim Wade a la mémoire trop courte

Le Pds a longtemps subi les assauts répétés de Macky Sall et de ses affidés établis au perchoir de la justice. Plus de 50 militants, sympathisants et responsables de notre parti ont été injustement incarcérés pour avoir défendu dignement et sans crainte aucune les principes sacro-saints d’un état de droit.

L’arrestation arbitraire de Karim Wade a été l’élément déclencheur de cette chasse aux sorcières. Malheureusement, tous ceux qui ont mouillé le maillot au Pds, durant cette période où il fallait faire face à Macky Sall, ont été mis au placard après la sortie de Karim Wade de prison au profit d’arrivistes pour reprendre les propos de Mayoro Faye.

Un léger aperçu de la liste de Wallu confirme cet état de fait. Parmi les 30 premières personnes sur la liste personne n’a fait la prison. Plus grave sur les 54 éléments qui ont été choisis seuls Toussaint Manga (31e), la Présidente Aminata Sakho (42e) et Marie Haw (46e) ont séjourné en prison en raison de leur engagement politique.

Notre Présidente, Aminata Sakho, est victime d’un manque notoire de reconnaissance et de considération de la part de Karim Wade. Amina Sakho peut être considérée comme la pionnière du ‘’Karimisme’’ pour avoir été la première personne à créer un mouvement Karimiste (le Mouvement Karim Président). Karim, contrairement à Ousmane Sonko, n’a aucun respect envers ceux qui se sont battus pour lui lorsqu’il était dans la merde. Il est le seul responsable dans le landerneau politique Sénégalais à mépriser ses anciens compagnons de guerre.

Il est déplorable de voir qu’au Pds, ceux qui se sont toujours battus durant la période des vaches maigres ne bénéficient pas de la considération qui sied contrairement au Pastef où ceux qui font un don de soi pour la patrie sont récompensés à leur juste valeur.

Des militants engagés comme Khadim Ba, Serigne Abo Thiam, Ndiaga Diaw, Ibrahima Mbodj et Gallo Tall qui ont séjourné des semaines voir mois durant en prison ne figurent même pas sur cette liste. Je ne saurai oublier Marie Aw, Mame Gamou Faye, Wally Albert Ndong, Amina Nguirane et Alinard Ndiaye qui ont toujours répondu présent lorsque nous faisions face à Macky Sall. Les beaux parleurs qui écument les plateaux de télévision où les réseaux sociaux en racontant des inepties sont mis au-devant de la scène. Ce qui est injuste et déplorable.

Tafsir Thioye qui est le porte-parole du parti avait, par exemple, sa place parmi les 05 premières personnes sur la liste nationale. Tout ceci participe à démobiliser les troupes car maintenant ça ne sert absolument à rien de se battre puisqu’au moment de récolter les fruits, les militants qui n’ont aucun mérite dans ce parti seront les premiers à être servis. Le plus grand perdant dans cette histoire, c’est Karim Wade parce que les gens ne vont plus lever le plus petit doigt le jour où il voudra à nouveau faire face à Macky Sall.

Fily Cissokho/ Coordinateur du Mouvement Karim Président (MKP) Kédougou

Coordinateur national des enseignants du MKP