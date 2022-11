Yewwi s’indigne des séries d’arrestations sous le régime de Macky Sall

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi s’est indignée des séries d’arrestations d’activistes et celle du journaliste d’investigation Pape Alé Niang. Elle a mis en garde le régime de Macky Sall avant d’exiger la libération des « otages politiques ».

« L’État du Sénégal, comme à ses habitudes depuis 2012, n’a cessé de persister dans cette entreprise folle consistant à bâillonner les opposants et tout citoyen critique à sa gestion. Depuis un certain temps déjà nous notons un acharnement envers certains activistes et également envers la presse nationale avec depuis plusieurs jours l’arrestation et la mise aux arrêts du journaliste d’investigation Monsieur Pape Alé NIANG directeur du site d’information Dakar Matin », a rappelé YAW, dans un communiqué.

Selon les leaders, « cette arrestation a été précédée par l’enlèvement au Palais de justice de Dakar des gardes du corps du Président Ousmane Sonko, ce qui constitue aussi une provocation inacceptable dans le seul but d’empêcher notre camarade qu’ils tentent par tous les moyens d’arrêter de priver de ses droits de continuer son Némékoutour en tant que candidat à la présidentielle de 2024 ».

La coalition Yewwi Askan wi a dénoncé avec la « dernière énergie » ces arrestations tous azimuts, et ces entorses au droit des citoyens ce qui est d’ailleurs une parfaite illustration du non-respect de la liberté d’expression et d’opinion. Ainsi, a-t-elle apporté sans réserve son soutien à Pape Alé, aux gardes du corps de Ousmane Sonko et à tous les citoyens « injustement arrêtés et emprisonnés ».

La coalition exige également la Libération « sans délai de tous ces otages politiques ». Elle tiendra dans les prochains jours un point de presse dans ce sens.