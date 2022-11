Décès de Youssou Diagne : Les condoléances de Macky

L’ancien président de l’Assemblée nationale sous l’ère Abdoulaye Wade, Youssou Diagne est décédé. Le Président Macky Sall a rendu hommage à un homme « disponible, généreux et d’une exquise courtoisie » avant de présenter ses « condoléances émues à sa famille et à l’Assemblée Nationale ».

« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Youssou Diagne, ancien ambassadeur et ancien Président de l’Assemblée nationale. Je rends hommage à un homme disponible, généreux et d’une exquise courtoisie. Mes condoléances émues à sa famille et à l’Assemblée Nationale », a écrit le président Macky Sall sur Twitter.