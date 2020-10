Monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maire de Yoff, efficace dans l’attelage gouvernemental, l’est aussi dans son périmètre commercial, les actions de désencombrement le confirment. Bien avant cela, l’approche qu’il a de la gestion locale et la compréhension qu’il se fait de l’acte 3 de la décentralisation finissent de convaincre ceux qui s’entêtent à le considérer comme un maire modèle digne d’émules.

Depuis le mois de mois de septembre, les agents de la mairie sous la direction de monsieur Abdou Nar Mbengue, homme de vision et coachés par Amadou Ndiaye Diène agent voyer, ont procédé à des opérations de désencombrement de tous les espaces et endroits qui altéraient l’image ou défiguraient l’image du cadre de vie et de travail des populations de la commune de Yoff.

Toute opération de grande envergure, soutenue par de nobles desseins requiert de gigantesques moyens, monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr a compris cela et n’a pas lésiné sur les moyens pour garantir le succès de ladite opération.

En moyens humains, comme matériels, le maire a compris l’enjeu de son opération de désencombrement en positionnant plus de trente-huit agents, trois plateaux, deux fourchettes, deux camions bennes et une pelle mécanique. Contrairement à ce que disent les mauvaises langues les équipes chargées d’accomplir le travail ont fait preuve de courtoisie même avec les rebelles qui voyaient en la démarche de la mairie une entreprise nuisible à leurs activités commerciales ou à leurs intérêts.

Cela se comprend, tout être humain est regardant de ses intérêts auxquels il veille comme à la prunelle de ses yeux. Monsieur Diène, dans une allure allure diplomatique faite d’élégance a coordonné de bout en bout les opérations avec une ouverture d’esprit et de compréhension qui ont vite dissipé la hargne et la colère des contrevenants.

Des places et des avenues mythiques sont débarrassés des épaves de voiture, de tables de petit commerce, de décharges de foin et de gravats, œuvre d’administrés ne comprenant rien en matière d’exigences et de normes d’un cadre de vie. L’Opération a vraiment ratissé large de Ouest foire à l’aéroport Léopold Sèdar Senghor, du quai de pèche à Diamalaye , en passant par l’autoroute Limamoulaye aucune installation irrégulière n’a résisté à l’ action des équipes de monsieur Diène l’ agent voyer .

Nul n’a mieux compris que le maire de yoff l’invite du président de la république qui, à l’ occasion de sa prestation de serment ,dans un passage de son speech s’ offusquait contre l’occupation anarchique de la rue et des places publiques , et la prolifération de dépôts sauvages .Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr a méticuleusement et avec beaucoup de courage et de discernement donné corps à l’invite du chef d l’état .Cette attitude du monsieur le maire mérite d’être citée au moment où dans d’autres communes c’est le statut quo du point de vue de la gestion des domaines et voies publiques . Les rues Baïda Mbengue, Mamour Diagne, Diaraf Thierno Diop Guéye , Diaraf Talla Diagne , Saliou Sarr, Baye Seydi Thiaw Lahi, Sokhna Oumou Lahi pour ne citer que ceux-là ont été affranchi des tabliers récalcitrants et des constructions irrégulière qui balafraient leur configuration et leur image originelles .De bout en bout rien n’ obstrue la vue le long des dites rues.

Trois terrains privés non clôturés, transformés en garage ou marchés anarchiques ont été déguerpis de leurs occupants ; et face à cette situation la commune doit saisir les services fiscaux afin que les propriétaires des dits terrains privés paient l’impôt sur le foncier non bâti. A force d’être imposés, les titulaires de ces terrains vagues les mettront en valeur, participant ainsi à l’embellissement du périmètre communale : c’est une simple question de requête administrative adressée aux services fiscaux des Almadies.

Le périmètre communal de Yoff est devenu plus aéré, la circulation y est plus fluide, l’espace plus rationnalisé. Les épaves de voiture et les installations qui dépassaient les pas de porte, les garages anarchiques, sont soustraits du décor quotidien de la commune. Il faut bien emprunter au baron Haussman, ce fameux préfet de Paris sous Napoléon III son courage et sa détermination, pour oser faire ce qu’a fait et réussi l’édile de Yoff. Nous tous, administrés du maire, nous devons le prendre comme le cheval qui tire le char ou le capitaine qui conduit la pirogue et non comme l’homme à abattre. Yoff est propre le jour et bien éclairé la nuit, ses rues et ses avenues biens aménagés ; voilà les indices en matière de gestion communale qui montrent la vitalité et l’efficacité d’un maire.

L’opération d’après l’agent voyer, sera poursuivie jusqu’au mois de décembre avec le difficile pari de faire de Yoff une commune de référence. J’invite tous les habitants de la commune à faire corps avec la dynamique qui motive notre maire afin d’aller vite et loin pour réussir ce pari qui permettra à Yoff de gagner le prix de la commune la mieux entretenue.

La prochaine étape et qui est imminente sera une opération de désensablement dont la finalité est de donner aux rues et avenues une image assez reluisante.

Un plan de suivi est initié pour permettre aux places désencombrées de garder le visage qui doit être le sien. Le mal sénégalais étant le suivi Monsieur Diène promet d’en faire une bataille et un défi à relever pour que rien ne sera plus comme avant.

A nous populations de Yoff, il nous appartient de donner notre part au combat en quoi faisant, à ne plus salir, en respectant le plan d’aménagement de la commune et surtout à œuvrer pour une occupation régulière du domaine et des voies publiques.

Albarka, diokondieul, dieureudieuf, merci monsieur le maire et votre équipe de nous avoir assaini notre cadre de vie.

IBRAHIMA KA

Quartier Mbenguéne Yoff