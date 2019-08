Zidane, « tout peut arriver pour Neymar »

Alors que le dossier Neymar, pisté par le Barça et le Real, s’éternise, Zinedine Zidane a hâte qu’on en finisse et que le mercato se termine. L’entraîneur merengue a également assuré qu’il ne voulait pas du départ de Keylor Navas, annoncé au PSG.

Comme beaucoup d’entraîneurs européens actuellement, Zinedine Zidane en a marre. Marre qu’on lui parle sans cesse du mercato du Real Madrid , et notamment d’une éventuelle arrivée de Neymar, après avoir déjà dû disserter sur l’avenir de Gareth Bale bien plus qu’il ne l’aurait souhaité.

Au final, après avoir déclaré qu’il voulait voir le Gallois partir, ce dernier est toujours là, et « Zizou », présent en conférence de presse vendredi, à la veille de la réception de Valladolid jure qu’il compte désormais sur lui. Comme sur Keylor Navas, un autre nom qui agite ce marché estival et qui est annoncé avec insistance au Paris Saint Germain.

« Je ne peux pas imaginer l’équipe sans Keylor Navas, et je n’envisage pas son départ. Il a toujours été un joueur important pour nous. Keylor ne m’a pas dit qu’il voulait partir. Il est ici, et on ne peut pas contrôler ce qui se passe en dehors. Mais il est heureux ici et veut montrer qu’il peut jouer. C’est un professionnel et je compterai sur lui. Il va nous apporter beaucoup cette saison », a-t-il ainsi assuré.

Relancé sur le dossier Neymar, le coach merengue n’a pas voulu s’éterniser à l’évocation du Brésilien: « On pense seulement au match de demain, et c’est tout. Les joueurs que j’ai sont ceux qui sont là. Bien sûr, jusqu’au 2 septembre, tout peut arriver. C’est pour ça que j’attends cette date, afin qu’on n’ait plus à parler de transferts. » Et il n’est pas le seul dans ce cas