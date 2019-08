24 août 2012: Yaya Jammeh exécuta Tabara Samb !

L’année 2012 a été particulièrement marquée par les séries d’exécutions connue en Gambie sous le règne de Yaya Jammeh. Ces exécutions interviennent au moment où le dictateur gambien est davantage contesté au niveau national comme internationale. Dans la nuit du 23 au 24 août 2012, le gouvernement de Yaya Jammeh « exécute » neuf condamnés à mort dont la Sénégalaise Tabara Samb.

L’information de l’exécution de ces neuf (9) prisonniers détenus à Mile 2 est annoncée le 28 août 2012 par le gouvernement même, soit une semaine après qu’elle a eu lieu. Cet acte fait suite à la déclaration de Yaya Jammeh dans la nuit du 19 au 20 août, alléguant que tous les condamnés à mort du pays devraient être exécutés avant fin septembre. Si elles venaient à se concrétiser, ces exécutions seraient les premières depuis 1985.

Malgré la pression internationale sur Jammeh, les neuf condamnés seront exécutés par un peloton d’exécution, selon la version officielle. Mais en janvier 2018, la version authentique délivrée par les présumés tueurs fait état d’une froide tuerie en lieu et place de ce qui a été avancé. A en croire les « Junglers » chargés d’exécuter les sentences, ces prisonniers ont été assassinés : « les uns ont été tués avec une corde attachée au cou par Rambo et d’autres policiers les ont étranglés tandis que les autres participants leur tenaient les mains et les jambes ». Après leur assassinat, les corps des victimes sont jetés dans un puits situé dans le village de Foni.

Pour rappel Tabara Samb était accusée du meurtre de son mari. Et comme tous les autres « exécutés », elle a eu les mains et pieds ligotés tandis qu’un sac en plastique recouvrait sa tête. Elle a eu une mort atroce selon le témoignage des « Junglers » et son histoire a ému tout le peuple Sénégalais dont sa famille qui demandait que soit rapatrié son cadavre.