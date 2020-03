Ziguinchor : COVID 19, la situation se stabilise

Touchée par la pandémie qui secoue la planète toute entière, la région de Ziguinchor connait depuis quelques jours une situation de COVID 19 de plus en plus stable. A part les trois cas positifs et les 122 cas de contact mis en quarantaine aucun autre cas positif n’a été enregistré depuis lors. En plus tous les prélèvements effectués récemment sur les cas suspects se sont avérés négatifs.

Et selon nos sources les cas contact mis en quarantaine depuis bientôt deux semaines n’ont présenté aucun symptôme du coronavirus et mieux les derniers tests étaient négatifs. Les mêmes sources d’informer que d’ailleurs dans les prochains jours certains parmi les cas contact de l’expatrié de 73 ans revenant de l’Espagne, mis en quarantaine pourraient retrouvé le cours normal de leur vie après avoir bouclé la période normale d’observation qui est de deux semaines.

A ces bonnes nouvelles s’ajoute celle relative à une possible libération au cours de la semaine, de deux des trois cas positifs qui seraient guéris après leur prise en charge par les médecins à l’hôpital régional de Ziguinchor.

Si toutes fois ces bonnes nouvelles s’avèrent, cela va rassurer les populations de la région sud du pays qui depuis l’annonce du premier cas positif sont plongées dans une psychose profonde.

La stabilité de la situation régionale du Covid 19 traduit le mérite des autorités administratives et surtout sanitaires de la région qui très tôt ont engagé la croisade contre le COVID 19. A cela s’ajoute l’effort conjugué de tous les fils de la région dont le combat contre le coronavirus est ferme et sans faille.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ZIG