Ziguinchor : Des jeunes de la région outillés sur des questions de paix, sécurité…

Des jeunes de différentes organisations des trois départements de la région de Ziguinchor ont été regroupés à Bignona dans le cadre d’un boot camp initié par le MALAO (mouvement contre les armes légères en Afrique de l’Ouest) et son partenaire de la fondation konrad adaneaur. L’enjeu est de les outiller pour les préparer à faire face aux défis liés à la paix, la sécurité, la citoyenneté et le développement.

Une approche innovante pour but bien établi notamment les mettre en réseau afin qu’ils partagent les expériences mais qu’ils puissent les mettre en œuvre dans les activités de leurs différentes structures. Et les participants commencent déjà à y voir plus clair et s’engagent à se déployer pour faire changer les choses. Ces jeunes de Ziguinchor qui ont été outillés sont attendus sur le terrain pour une mission qui est désormais à leur portée

L.BADIANE pour xibaaru.sn