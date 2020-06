Ziguinchor : les populations exigent le désenclavement de la Casamance

En cette période hivernale une grande partie de la Casamance sera bientôt coupée du reste pour faute de bonnes routes. En effet dans des localités comme le fogny, département de Bignona, les routes reliant les villes et les campagnes sont quasi-impraticables et elles seront encore plus dégradées avec les pluies qui ont déjà occasionné des dégâts.

Une situation que dénoncent les populations du Sud du pays qui réclament la finition des chantiers déjà entamés tel que le boucle de blouf, le bitumage des routes tel que le boucle du fogny et la construction de pistes de production dans des zones comme le kalounaye, le narang, le cassa…

Outre que le désenclavement de leurs localités, les jeunes de la région, qui depuis un certains sont retournés à la terre, réclament du matériel agricole et des intrants. Pour eux, il est du devoir de l’état d’encourager et d’accompagner de telles initiatives s’il veut atteindre des objectifs tel que l’autosuffisance alimentaire et la réduction du chômage des jeunes.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG