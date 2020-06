Lass Badiane : « Ministres, DG et autres, soyez visibles et audibles »

Ministres, DG et autres, soyez visibles et audibles !

Le Président Macky SALL vous a sorti du chômage et de la précarité. Il vous a nommé à des postes de responsabilité avec des avantages qui vous ont permis de réaliser non pas vos objectifs mais vos rêves. De par vos positions, vous avez pu avoir : des passeports diplomatiques, prendre l’avion, un million de fcfa pour la première fois…

Si vous entendez M. le ministre, DG, président, conseiller, chargé de mission… c’est grâce au président Macky SALL ! Alors qu’il y’a des militants et responsables politiques beaucoup plus méritants et légitimes que vous, et qui n’ont jamais bénéficié de ces nominations et avantages. Et pourtant ils continuent à dépenser leur énergie et leur argent pour la réussite du président Macky SALL.

Donc SOYEZ RECONNAISSANTS envers le Président qui vous a tout donné et ne vous demande que des choses simples.

Concentrez-vous autour de l’essentiel qui est la matérialisation de ses projets structurants en faveur des populations.

Le président Macky Sall est quotidiennement victime d’une campagne de calomnie, d’attaques infondées et de crapulerie de la part d’une opposition faiblarde et manipulatrice, qui ignore qu’accorder à Macky Sall le respect dû à son rang, c’est faire preuve d’attachement aux valeurs démocratiques et à la protection des institutions de notre République particulièrement la plus haute d’entre elles, incarnée par celui que les sénégalaises et sénégalais ont renouvelé leur confiance, il y’a juste …15 mois.

Il suffit juste d’aller expliquer à nos concitoyens de manière très simple les efforts consentis par le gouvernement à travers les médias afin d’éviter qu’ils soient manipulés par ce populisme et ce bavardage béant.

Une simple prise de conscience vous permettra de réaliser cet objectif, notre objectif.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

VIVE LE SÉNÉGAL !

VIVE MACKY SALL !

LASS BADIANE RESPONSABLE APR GRAND YOFF

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM