Ziguinchor : L’hôpital Régional agonise !

L’hôpital régional de Ziguinchor est sous perfusion ses jours-ci. La structure hospitalière n’a ni cardiologue, ni anesthésiste, encore moins de réanimateur, néphrologue ou urgentiste. Et cela impact négativement sur la prise en charge médicale des malades surtout du coronavirus.

« Nul n’est censé ignorer que l’hôpital régional de Ziguinchor avait deux cardiologues. L’un a été affecté à l’hôpital de Diamniadio. Il nous restait un qui, malencontreusement, est décédé il y a plus d’un mois. L’Etat sait que nous avons un service de cardiologie mais nous n’avons pas de médecin. En plus, le plan chirurgical de la région se trouve à l’hôpital de Ziguinchor et cela fait plus de quatre mois que nous n’avons pas d’anesthésiste », a déclaré Siméon Faye, secrétaire général de la sous-section CNTS de l’hôpital au correspondant d’Emedia dans la région,

Il demande aux autorités étatiques de leur venir en aide au grand profit des malades.