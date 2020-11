Ziguinchor : Litige foncier à Niaguis…la commune accepte enfin de négocier

Face à la presse, le comité a tenu à remercier toutes les personnes et les organisations qui ont contribué à la libération des 4 jeunes. « Nous remercions les populations des différents villages de la commune de Niaguis qui depuis l’emprisonnement de nos frères se sont battues jusqu’à leur libération. Nous remercions également les autorités administratives, politiques et religieuses, les mouvements vision citoyenne, Frappe France dégage et le CNDT qui tous ont contribué à la libération de Henry Ndecky, Benoît Diatta, Idrissa Diédhiou et Abdou Diémé » a martelé Ibrahima A. Bodian le porte-parole du jour.

En ce qui concerne la commune de Niaguis qui depuis le début du litige ne s’est jamais prononcée face à la presse, le porte-parole du jour informe qu’elle a joué un rôle déterminant dans la libération des détenus. Ibrahima A. Bodian a aussi porté à la connaissance de la presse qu’une négociation entre les populations et la commune de Niaguis est en cours. « La municipalité a accepté de revoir sa position en ce qui concerne le lotissement. Nous sommes à son écoute et nous attendons de voir les propositions qu’il aura à faire. Nous saluons déjà cette initiative » s’est réjoui le secrétaire dudit comité.

Présents à cette conférence de presse, les ex détenus ont exprimé leurs reconnaissance à l’endroit de tous ce qui se sont mobilisés pour leur libération. Ils se sont félicités de constater que leur emprisonnement a servi à de grandes choses car la commune a accepté de renégocier en revoyant la clé de lotissement qui a été à l’origine du désaccord entre la population et ses élus locaux.