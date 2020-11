Ousmane Sène sur l’émigration clandestine : « Serigne Bass Abdou Khadre a bien raison »

Ousmane Sène, invité du jury du dimanche, est du même avis que le porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, sur l’émigration clandestine. Selon le Directeur du Centre de Recherches Ouest Africain (Warc), « Ce qui se passe actuellement au Sénégal et dans certains pays africains est extrêmement douloureux.

Mais il « crois que c’est un suicide parce que si vous allez à un point où vous dites que ma vie n’a plus d’importance et un danger, je crois qu’aller chercher le succès en se suicidant est une quête vaine. Traverser la mer avec des pirogues de fortune c’est pratiquement un suicide », dit-il sur les ondes de la Iradio. Et, d’après lui, le guide religieux Serigne Bass Abdou Khadre a raison, c’est du suicide.

Selon le directeur du Warc, le secteur privé et les pouvoirs publics devraient se dire que la priorité dans leurs activités et dans leurs initiatives c’est de trouver un travail aux jeunes. Parce que, la pauvreté et le manque de travail sont les lits du terrorisme.