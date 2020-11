Ziguinchor : Libérés après des mois d’emprisonnement Henry Ndecky et ses camarades rompent le silence

Visiblement heureux de retrouver la liberté après des mois de privation, Henry Ndecky l’un des détenus a, dans ses propos remercié les populations et tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré pour leur libération.

« Je ne regrette rien de ce qui a conduit à notre arrestation. Pour moi c’est désormais une affaire qui est derrière moi. Je n’ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je ne garde aucune rancune contre personne. Je retiens juste que notre emprisonnement est un mal nécessaire car elle nous a permis de noter des avancées dans le dossier. Nous nous félicitons de constater que la mairie est disposée à négocier. Toutes les guerres ont fini sur une table de négociation. La mairie et les populations sont tenues à vivre ensemble… » s’est expliqué Henry Ndecky.

Idrissa Diedhiou, a quant à lui, déploré le fait qu’ils ont été traités de malfaiteurs. » Durant deux années on a mené la lutte sans violences aucune, ni verbales, ni physiques. Nous avions porté plainte contre la commune, nous avions adressé des correspondances au gouverneur, au préfet et à toutes les organisations évoluant dans la recherche de la paix. Cependant ces correspondances sont restées sans suite. Et il a suffi que la mairie se plaigne pour que le même jour la gendarmerie effectue une descente chez les pauvres populations et nous désigne comme une association de malfaiteurs. Nous déplorons le mutisme des autorités durant toutes les années précédentes. Il est temps que ce dossier soit vidé définitivement au profit des populations terriennes ».

Parlant de leurs séjours carcéraux, les 4 ex détenus ont informé qu’ils étaient bien traités. « La prison n’est jamais bonne à vivre mais tenons à remercier l’administration pénitentiaire qui nous a mis dans de bonnes conditions » a martelé Idrissa Diedhiou.