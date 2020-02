Ziguinchor…Le SAES lance la grande offensive

Pour faire face au gouvernement, le SAES de Ziguinchor lance la grande offensive: 3-4-3″(3 problèmes, 4 doléances, et 3 décisions)

Au cours d’une assemblée générale tenue ce Lundi, le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur, coordination de l’Université Assane SECK de Ziguinchor a lancé la « grande offensive 3-4-3 ». Un plan de bataille pour faire face au gouvernement, et contraindre le ministre de l’Enseignement Supérieur, Cheikh Oumar Hann a plus de respect et de considération à l’égard des enseignants et surtout de ceux de l’université Assane Seck.

Pour la secrétaire, Mme Ndieme SOW « la Grande Offensive 3-4-3″ traduit je cite » 3 problémes, 4 doléances, et 3 décisions »

Pour parler de problèmes les enseignants du supérieur dénoncent la décision unilatérale du gouvernement d’orienter tous les bacheliers dans les établissements publiques, les manquements constatés dans la procédure d’orientation et les textes de gouvernance des universités jugés non conformes.

Ainsi comme doléances, Mme Ndieme SOW et ses collègues exigent de l’état la signature et l’application des textes de gouvernance des universités publiques sénégalaises, la mise en oeuvre des préalables nécessaires à la prise en charge des bacheliers de 2019 et l’audit du processus d’orientation des bacheliers ainsi que sa mise en conformité des textes et réglements en vigueur, en particulierle decret 2016-1805.

En ce qui concerne les décisions, la coordination SAES UASZ décide de se limiter exclusivement au respect du quantum horaire statutaire pour tous les enseignants chercheurs( sans les heures complémentaires), de respecter scrupuleusement les horaires normales de travail et enfin de ne plus dispenser d’enseignements hors de l’espace universitaire de l’UASZ.

Les enseignants et chercheurs affiliés au SAES, coordination de l’UASZ comptent aller jusqu’au bout de leurs revendications pour qu’enfin le gouvernement du Sénégal et le ministère de l’enseignement supérieur en particulier comprennent qu’il est plus que temps de prendre au l’enseignement supérieur.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ZIG