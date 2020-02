Les Laobés du Sénégal giflent…Barthélémy Dias

Les Laobés du Sénégal «lapident» Barth’ : «Il est un seigneur de la guerre, un suppôt de la subversion… »

Le maire des Sicap-Mermoz-Sacré Cœur est comme le diable rouge à abattre. Pour dire, Barthélémy Dias continue de s’attirer les récriminations les plus folles ce, depuis sa malencontreuse sortie (ndlr : «Guy Mary Sagna reste en prison par ce qu’il chrétien… »). A cette levée des boucliers contre Dias-fils, viennent de s’ajouter les Laobés du Sénégal : «Que cherche vraiment Barthélémy Dias en prononçant ce discours qui le rapetisse, davantage ? Nous, membres de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, condamnons jusqu’à la dernière énergie sa récente sortie, désastreuse, malencontreuse et déplorable. Ce gars agite le fait religieux pour, seulement, salir notre héritage de dialogue vers un conflit interreligieux. Qu’il sache que ce sera peine perdue ! Le peuple sénégalais est assez majeur, mature pour se laisser embrigader par un jeune inconscient et fou de pouvoir et de ses attributs. Nous demandons au Procureur de la République de s’autosaisir le plus rapidement possible pour stoppe l’auteur de cette déclaration qui n’est obnubilé que par cette rage de voir le pays tomber dans un désordre innommable. Barth’ est un véritable suppôt de la subversion ; Il n’a rien à envier aux seigneurs de la guerre. On doit le rappeler à l’ordre, hic et nunc. De tels discours ne doivent plus prospérer au Sénégal», regrette le Président de l’instance, Bara Sow.