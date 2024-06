Zimbabwe : la grand-mère de 62 ans vit avec son mari qui a…16 ans

Une grand-mère de 62 ans exprime son amour pour son petit ami de 16 ans…

Une grand-mère de 62 ans a stupéfié ses compatriotes zimbabwéens après avoir noué une relation avec un garçon de 16 ans et l’avoir invité à rester avec elle.

Dans une interview accordée à certaines plateformes d’information locales, la grand-mère a confirmé qu’elle était amoureuse et en couple avec un jeune de 16 ans. Elle a dit qu’ils se fréquentaient depuis deux ans.

La grand-mère a dit : « Je l’envoyais chercher du bois de chauffage et de l’eau pour moi, et je le payais. J’ai reconnu plus tard que je n’avais pas de mari ; le mien est mort. Alors, je l’ai emmené et j’ai commencé à sortir avec lui. Je lui ai demandé de dire à ses parents qu’il avait maintenant une petite amie, et ils ont désapprouvé. Ils voulaient même m’agresser. »

Elle a en outre révélé que le garçon, nommé Clever, avait empêché ses parents de la battre. Il a alors dit à sa vieille amante qu’il voulait l’épouser.

Clever a ensuite emménagé avec son amante de 62 ans, et ils vivent désormais ensemble en tant que mari et femme. Confirmant la liaison avec la dame, Clever a déclaré que leur relation avait commencé après qu’elle l’eut vi0lé alors qu’il allait chercher de l’eau. Au départ, il était contre, mais il est tombé amoureux d’elle au fil du temps. Il a également dit que l’âge n’est qu’un chiffre et que les gens peuvent sortir ensemble.

Le garçon a dit : « Maintenant, je veux l’épouser et même avoir des bébés avec elle. Je veux vivre avec elle et construire une vie avec elle. »

Source AM