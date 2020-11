100 migrants disparus…Adama Gaye accuse l’Etat « Mackyeux »

L’hécatombe : Où est l’Etat Macky ?

100 nouvelles victimes de l’émigration maritime ont été englouties hier, au large de Mbour, dans le dernier acte d’un génocide continu, inimaginable dans ce pays avant l’arrivée à sa tête de Macky Sall.

Par Adama Gaye*

Ce ne sont plus les morts par centaines voire milliers –qui sait?- qui constituent le problème que pose la tragédie humaine autour des migrations maritimes au sein d’un peuple sénégalais abasourdi, tétanisé, par son ampleur, mais l’inaction de l’Etat, son indifférence, son inexplicable silence, son incapacité à réagir.

Les 100 autres victimes enregistrées hier, suite au naufrage de leur embarcation, ont été, elles-aussi, emportées, sans que ce qui tient lieu de pouvoir officiel du Sénégal ne dise un seul mot. La question est, dès lors, celle de savoir si Macky veut attendre que toute la jeunesse sénégalaise, peut-être la population entière, soit décimée pour s’estimer en devoir de bouger les lèvres ou son petit doigt.

De plus vicieux diront que l’incendie du marché Ocass de Touba, voici trois jours, a suscité de sa part une réaction plus prompte, même s’il n’a pas connu de pertes humaines. Est-ce par calcul politicien qu’il a tenté de rattraper sa responsabilité dans l’abandon de cet espace public, à seule fin de plaire à la communauté mouride, vivier électoral s’il en est ? Passons sur la dérisoire somme de 50 millions donnés, dit-on, par la délégation qu’il a envoyée dans la capitale du mouridisme: en plus d’être médecin après la mort, c’est le geste d’un Harpagon souverain nu, qui ne donne que ce qu’il peut…

Que le nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Diom, sac à dos en attirail, digne d’un scout perdu, ait conduit la délégation ministérielle sur les lieux, avait de quoi dérouter, sans doute, mais l’effort fait relevait d’une démarche minimale d’un Etat.

Cela souligne cependant le déséquilibre qui s’expose, avec une violence mortelle inouïe, dans l’oubli de la plus grande tragédie que le Sénégal, désarmé, vit, et qui le voit avaler au fond de l’Océan Atlantique, en grappes humaines, prises dans la déperdition, le désespoir, le suicide, les symboles de sa faillite d’Etat. Son absence face aux morts qui s’amoncellent sur les côtes et dans les eaux du pays, dans une anxiété généralisée, se passe de commentaires.

L’hécatombe, qui en résulte, est le comble de l’échec le plus monumental d’un pouvoir en déroute, foudroyé par sa banqueroute, qui, hélas, pense pouvoir en détourner l’attention par des projets affairistes qu’il se gausse d’annoncer au milieu des morts. Néron Macky Sall, l’irresponsable, dort debout quand le pays entier agonise…

Macky Sall, ton pouvoir illégitime et toi, fraudeurs d’élections, pilleurs de deniers et ressources publics, auteurs de ce génocide maritime, vous êtes coupables. Démissionnez ! État Mackyeux, pardon mafieux, dégagez…

Adama Gaye, Le Caire, 22 novembre 2020



Ps: Comble de l’irresponsabilité, Alioune Ndoye, le ministre de la pêche, un homme pris dans un scandale…non élucidé, ne trouve rien à faire que de trouver du temps pour appeler sur un programme de télé people et s’y donner en spectacle en oubliant que les victimes de l’émigration comptent de nombreux pêcheurs dépossédés par son incompétence.