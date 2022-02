13 mois sans salaire : Les travailleurs d’Excaf Télécom se radicalisent !

Ça râle à Excaf Télécom. Les travailleurs de ce groupe de presse sont dans tous leurs états. Arborant des brassards rouges, ils ont tenu, hier matin, un sit-in, devant la direction générale de la boîte pour réclamer, disent-ils, 13 mois d’arriérés de salaire. «Nous avons tenu, cette manifestation pour dénoncer la situation délétère qui prévaut à Excaf Télécom depuis des mois. Dans cette boîte, les travailleurs sont restés 13 mois sans percevoir leurs salaires. Nous avons tout fait pour trouver une solution avec la direction générale. Mais apparemment, elle n’est pas soucieuse de nos difficultés. On se heurte à un mur de silence. C’est un mutisme total», martèle Mamadou Lamine Ndiaye, porte-parole des travailleurs.

Ces derniers, regroupés autour d’un collectif, composé de la section Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) maison, des travailleurs et des techniciens de l’entreprise, ont décidé d’unir leurs forces pour rentrer dans leurs fonds.

Selon Mamadou Lamine Ndiaye, ils sont une centaine d’employés qui vivent, aujourd’hui, la même situation depuis des mois. Il soutient que certains de leurs collègues qui n’arrivent plus à supporter cette situation, ont déjà quitté la boîte sans même leurs sous. Ce qu’il juge anormal.

Pis, ces travailleurs soupçonnent même l’administration de traîner les pieds pour les décourager et les pousser à démissionner et partir sans leur argent. «Nous n’allons plus accepter cette situation. Personne ne va démissionner. Nous allons rester dans la boîte et se battre jusqu’à ce qu’on nous paye nos salaires. Cela fait 8 ans que les salaires ne sont pas réguliers au niveau de Excaf Télécom. L’année dernière, nous sommes restés jusqu’à 23h, la veille de la Tabaski pour nous donner des sommes modiques», confie Mamadou Lamine Ndiaye.

Selon lui, les employés travaillent pendant des mois, quand il s’agit de percevoir leurs salaires, c’est la croix et la bannière. «Malheureusement, la direction générale ferme toute porte de négociation. Pourtant, auparavant, nous avions souvent des rencontres avec elle pour discuter ensemble des problèmes et trouver des solutions», regrette-t-il.

Toutefois, les travailleurs de Excaf ne vont pas se laisser faire. «La direction attend toujours qu’on annonce un mouvement d’humeur pour appeler les gens et les faire miroiter des choses irréalisables. Trop, c’est trop. Et on ne va plus accepter d’être les agneaux du sacrifice. Nous ne comprenons pas qu’une entreprise comme Excaf Télécom qui gagne des millions rester plus de 13 mois sans payer ses employés», fulmine M. Ndiaye.

Et de poursuivre dans les colonnes de Walf Quotidien : «Imaginez 13 mois sans salaires et pourtant tous les jours, nous venons faire notre travail correctement et pourquoi la direction générale ne nous paie pas. Nous en avons assez. Nous n’avons peur de rien, parce que, nous revendiquons nos droits. Nous exigeons juste le paiement de nos salaires, pas plus pas moins».

Pour ces travailleurs, ce sit-in n’est que le début de leur plan d’actions dans ce combat et si la direction générale persiste dans son mutisme, ils ne vont pas hésiter à occuper tous les bureaux et paralyser toute la boite jusqu’à ce que leur dû leur soit rendu.