Mairie Guédiawaye : Aliou Sall va mener la vie dure à Ahmed Aidara

Les détracteurs d’Aliou Sall sont avertis. Désormais ça sera œil pour œil et dent pour dent. C’est le concerné lui même qui l’a fait savoir lors d’un meeting organisé ce 21 février. Le frère du président ne va plus se laisser malmener par aucun acteur politique de l’opposition ou du pouvoir.

« A partir d’aujourd’hui, les acteurs politiques de Guédiawaye auront en face d’eux un autre Aliou Sall. Je vous avertis. Je ne permettrai plus un seul écart. Keep Kuma Fonto, dina diar sa Kaw, y compris ceux qui sont dans nos rangs. Ils ont même donné de l’argent à l’opposition. Dans les semaines à venir, je vais les dénoncer. Les gens qui sont parmi nous et qui jouent à la fumisterie. Il faut que cela s’arrête. Je ne tolérerai plus aucun écart. Ils ont poussé la fumisterie jusqu’à oser m’appeler et appeler d’autres gens pour leur dire est ce que vous ne voulez pas dialoguer avec Yewwi Askan Wi », assène-t-il.