El hadj Malick Sy : un siècle de lumière et de savoir

El hadj Malick Sy – Mon concert je le réserve à cet érudit exceptionnel qui fut exégèse des connaissances islamiques et qui résista intelligemment et méthodiquement aux colonisateurs français.

Le 27 Juin 2022 marquera les 100 ans de sa disparition sous terre. Un siècle de lumière et de savoir au profit de la Tarikha Tidjane. Le saint El Hadj Malick est l’héritier spirituel d’Elhadj Oumar Foutiyou Tall. Originaire du Boundou, il s’installera au centre du Sénégal, plus principalement à Tivaouane, pour être la courroie de transmission du savoir pour tous les foyers religieux du Sénégal.

Le stratège de la résistance pacifique ira à la conquête des cœurs en initiant la construction dès mosquées sur toute l’étendue du territoire de notre cher pays.

Maodo est aussi le dépositaire du Nassiril Haqi Bil Haqi qu’il a pu vulgariser subtilement au point d’être un hymne national dans le cœur des fidèles tidianes qui voit en lui le porte étendard des œuvres de Cheikh Ahmed Tidiani Al cherif (RTA)

100 ans après sa disparition, la jeunesse sénégalaise de tout bord doit revisiter l’héritage phénoménal de ce saint homme de Dieu dont les productions intellectuelles dépassent le temps et l’espace.

C’est en cette période de crises profondes que les œuvres de ce saint homme ont tout leur sens. La finesse intellectuelle et l’approche pédagogique d’Elhadj Malick ont contribué à forger des générations d’hommes et de femmes qui ont compris toute l’essence de leur vie sur terre.

L’école Malikite n’aime pas le bruit. C’est dans la quiétude et la quintessence du Saint Coran que l’homme se construit pour le bien commun.

Cette semaine aurait dû être consacrée entièrement à célébrer un patrimoine international.

Thierno Saidou Nourou Tall, son fils adoptif et qui vécu plus d’un siècle, sera le ciment entre lui et Serigne Babacar Sy dont on célèbre en même temps le centenaire de sa naissance.

» Borom bonnet carré bi » qui fit des daaras les meilleures écoles de résistance contre l’acculturation.

Qu’Allah leur accorde la paix éternelle et nous guide sur le droit chemin que ces érudits ont tracé

Yallah na Yallah AAR SÉNÉGAL

AAR suniu dine

Cheikh Oumar Sy