18 délégués syndicaux licenciés…les travailleurs de Twyford en colère !

Les relations entre la direction et les travailleurs de l’usine de fabrique de carreaux « Twyford » se dégradent de jour en jour. Les travailleurs de l’entreprise sont très remontés après le licenciement de 18 délégués syndicaux, par les dirigeants chinois de l’usine. Ils ont entamés une grève avant de barrer la route nationale.

Face à la presse ce lundi, ces délégués syndicaux expliquent qu’ils ont été élus il y a 3 mois pour un mandat de 6 mois, pour veiller aux intérêts des travailleurs. « Les conditions de travail avec les Chinois, qui dirigent cette entreprise, sont très difficiles. Ils nous exploitent et à chaque fois que nous voulons protester, ils brandissent la précarité de nos contrats en nous menaçant de ne pas renouveler les contrats », fustigent-ils

Toujours selon eux, le directeur général de Twyford et son adjoint ont tenté de les corrompre avec de l’argent. « Si on n’avait accepté, ils auraient la liberté de continuer à maltraiter les travailleurs », ont-ils fait savoir. Avant de demander aux autorités sénégalaises de réagir au plus vite, car “les chinois veulent avoir le champs libre pour licencier et nous ne l’accepterons pas”, préviennent les travailleurs.