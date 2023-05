1er mai : Mémorandum des jeunes disciples de Cheikh Ibra (Par Serigne Saliou Fall)

Titre : Fête du travail dédiée à Mame cheikh Ibra Fall-Mémorandum des jeunes disciples, tortillés par la hantise du chômage endémique.

Base d’appui : «Travailles comme si devais mourir aujourd’hui» Mame cheikh Ibra Fall dixit.

Mise à niveau.

Le travail est ce qui transforme la nature pour satisfaire les besoins de l’être humain. La notion de travail est aujourd’hui intrinsèquement liée à l’idée de production et de rémunération. Le travail, c’est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Le travail bien fait avait conditionné l’existence de Mame cheikh Ibra. L’organisateur de cette journée mémorable Serigne Khadim Mbacké a fait de cette 21 eme édition une journée de reconnaissance en référence à l’illustre personne son grand père, Manager hors paire du Mouridisme. Baboul Mouride a consacré toute sa vie au travail. La dévotion au culte du travail qu’il a incarnée avec brio, mérite d’être partagée, vulgarisée à des fins d’appropriation au prés de la jeunesse angoissée. Cette approche didactique serait à la fois instructive, éducative voire professionnelle. Les jeunes constituent un bien économique aux bras vigoureux. Nos ressources humaines jeunes sont aptes et capables de hisser le Sénégal à l’émergence. Hélas, cette génération présente est dans l’anxiété bien que disposée à s’activer pour le bien être.

Au demeurant, il est impératif de trouver des réponses adéquates au chômage persistant de cette frange si vulnérable aux chocs. Le format doit être posé hors des schémas classiques ou conventionnels. Ces formules sont décriées parce que non efficientes, encore moins productives. C’est sur une nouvelle feuille de route qui s’est dévoilée lors de cette édition solennelle. Les jeunes veulent bien se prendre en charge. Les talibés ont compris qu’il ne faut point compter sur des politiques non porteuses, mises en œuvre. Depuis belle lurette, cette orientation tapageuse n’a pas porté les fruits positifs escomptés. Au bout du compte le désarroi hante la jeunesse en quête d’emploi. L’envahissement de la rue et ses collataires de trouble social illustrent l’état d’âme de cette frange qui ne demande que du travail. Elle aspire à se prendre en charge. Une réparation équitable des nos ressources est une solution idoine pour rétablir les déséquilibres rompus. Les externalités négatives ne peuvent être supportées par la jeunesse citoyenne. Ce mal vivre est l’explication du rejet de la stabilité du pays. Les jeunes réclament un Etat de droit et l’application des

principes démocratiques. A juste titre, ils sont les détenteurs de carte de vote et la majorité refusent la poudre aux yeux. Ils veulent voir au clair leurs préoccupations prises en charge.

La jeunesse patriotique avisée a bien compris que les structures ou agences de l’emploi mises en place, sont le reflet de contrainte de toute sorte for bloquant la motivation pour l’emploi. Les mécanises d’accès à création sont des étapes franchissables pour tout jeune désireux de travailler. Les formes de publicités ajustées à des politiques d’insertion ne sont que l’éclat de faits non générateur de développement durable. Des personnes jugées incompétentes qui ont pour atout majeur que leur appartenance au politique pouvoir ont le privilège d’être choisi comme décideur final dans l’octroi de financement non porteur d’endettement chez les jeunes. L’étude récente d’expert sur la hantise des jeunes en chômage dévoile que les structures d’accompagnement à l’emploi n’ont pas à leur tête, un profil d’excellence qui sied, pour palier à ce mal être sociétal. Les procédures ne sont pas adaptées au contexte, les formalités d’attribution demeurent très classiques. Le suivi managérial est désuet par manque de repaire orthonormé et par rapport à la nouvelle donne. Aucun expert en finance n’y remplit des fonctions. Un arsenal de politiciens recasés fait les faiblesses du management desdites structures. D’ailleurs, elles ont perdu leur crédibilité par une mal gouvernance reconnue par les jeunes les principaux bénéficiaires. L’insertion, la réinsertion à comme réponse au chômage persistant des jeunes n’a pas trouvé des remèdes appropriés. Ce constat d’expert est une explication dudit mémorandum. Cependant des milliards sont injectés au profit d’une catégorie de jeunes privilégiés par des recommandations politiques. L’étude citée dévoile que ces sommes faramineuses n’ont pas visé la cible appropriée. Selon certaines sources d’information, le processus d’ajustement financier à caractère social pour une prise en charge de l’emploi, est biaisé et tortueux par manque de compétence managériale. L’affectation des ressources financières dédiées aux jeunes est aux antipodes de la rectitude et de la droiture. Des jeunes sous l’enseigne autre que la performance gestionnelle sont des bénéficiaires de la manne financière domiciliée dans des structures étatiques. La persistance de la pauvreté, notifiée par le chômage endémique des jeunes constitue des plaies béantes sur leur visage souffreteux. Le tableau de désolation est criard notamment en milieu rural et périurbain. L’exode rurale vers les villes

surpeuplées, l’émigration clandestine vers l’Europe pour motif économique, se posent aujourd’hui avec plus d’acuité. La problématique de l’emploi des jeunes, les situations troublées de jeunes restent persistantes et sans solution concrète. Le non maîtrise de l’information sur le marché du travail; le faible niveau de qualification professionnelle, le non adéquation entre la formation et la demande d’emploi sont désolantes. Les difficultés de financement des programmes d’emploi; la faiblesse du cadre institutionnel de gestion de l’emploi; la faible promotion des mesures incitatives de création d’entreprise pour les jeunes et les femmes sont, en grande des éléments explicatifs de la hantise des jeunes en quête de survie.

Les spécialistes sur la question qui perturbe les fils du pays dans le monde du travail ont tiré sur l’alarme. Elle se caractérise par la prépondérance d’activités de type informel, agricoles ou non, et de l’auto-emploi. L’émergence d’une couche moyenne est autant une réalité du Sénégal contemporain, que le foisonnement des petits métiers. Pour le moment, le pays ne peut se prévaloir de performances telles que celles que l’on attribue à d’autres pays sub-sahariens. Alors que la population Sénégalaise continue à augmenter au rythme annuel de 2,5 %, les entreprises ayant pignon sur rue sont de moins en moins en mesure d’absorber les demandeurs d’emploi. Toute porte à croire que les jeunes sont dans le désespoir, l’exclusion, malgré les diplômes obtenus suite à de longues années d’étude universitaire. C’est à quoi principalement que les chefs religieux doivent interpellés l’état ? C’est une demande sociale, la lueur d’expression citoyenne de milliers de jeunes ; C’est aussi l’écho des Zimakas de cette journée prolongée jusqu’ à l’aube.

Il est urgent de bien reconsidérer la hantise qui dévore les jeunes en chômage aux encablures de la présidentielle du 24 Février 2024. C’est une voie sans détour qui mène tout droit, à la stabilité du pays. C’est en son temps ce que Mame Cheikh Ibra Fall trouvât d’où son hymne « ligguey ci jamou Yalla la book » ; Travailler mène vers Dieu. Dieureudieuf Serigne Touba! Diarama Mame Cheikh Ibra Fall !

Serigne Saliou Fall, Président de la Daara Ligguey Jamou

Yalla et Personne Morale du Club Soxna».

Dakar le 02 Avril 2023.