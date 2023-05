Communication de la Présidence…Yoro Dia le régulateur chevronné

Depuis la nomination de Yoro Dia pour la coordination de la communication de la Présidence de la République le 17 septembre 2022, les choses sont devenues plus fluides et plus professionnelles. En atteste l’émission du directeur de la Rfm (Radio Futurs Médias) Elhadji Assane Gueye avec le président de la République Macky Sall le jour de la korité. Une initiative jamais réalisée auparavant. D’ailleurs les journalistes sont très bien reçus au Palais et les échanges sont devenues souples.

En plus de cela la gestion de la communication de la Présidence sous Yoro Dia est fort bien appréciée par tous les professionnels des médias et des populations en général. Journaliste chevronné, diplômé de la 25ème promotion du Cesti ( Centre d’études des Sciences et Techniques de l’information), il gère des mains de maître mais aussi et surtout avec un style de management très professionnel en facilitant le travail de ses confrères journalistes à chaque déplacement du président Macky Sall, à l’extérieur comme à l’intérieur du pays lors des conseils des ministres décentralisées.

Son profil justifie amplement ses performances car avec un Doctorat en poche, l’actuel Ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la Présidence de la République n’est pas en terrain inconnu. Sa sobriété et son humilité font de lui un homme d’une courtoisie et d’une générosité lui ont valu le titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite le mois de janvier dernier.

A quelques encablures de l’élection présidentielle, Yoro Dia va sans nul doute faire d’autres innovations relatives aux médias et en ce qui concerne la communication de la Présidence de la République

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn