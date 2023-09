Présidentielle 2024 : Dionne et Aly Ngouille traqués par le Palais

Macky Sall ne badine pas. Tous ceux qui ne sont plus avec lui sont contre lui. Dans un premier temps, il a décidé d’engager des négociations avec ses « anciens » camarades pour un consensus autour de son candidat en 2024, Amadou Ba. Mais finies les discussions, place aux hostilités. Après l’opération de séduction, le Palais déclenche une opération d’élimination des candidats issus de son rang qui sont devenus de véritables adversaires. Xibaaru vous dévoile la chasse aux candidats récalcitrants de l’APR.

Après un compagnonnage de plusieurs décennies, l’heure est à l’affrontement entre anciens collaborateurs. Macky Sall est décidé à aller au front contre tous ses anciens collaborateurs qui rejettent le choix de Benno Bokk Yaakaar qui a décidé de choisir Amadou Ba comme étant son prochain candidat à l’élection présidentielle de 2024. Macky Sall les envoie un signal fort. Ils sont considérés comme exclus de la mouvance présidentielle, s’ils refusent de s’aligner sur le choix pris à l’unanimité par la mouvance présidentielle.

Pourtant Macky Sall avait pris la précaution de faire signer une charte à tous les candidats sur la conduite à tenir après le choix du candidat qui doit être dans son élan celui de Benno Bokk Yaakaar pour 2024. Mais tous ont accepté de se ranger derrière le candidat choisi sauf deux personnalités. L’ancien Premier ministre de Macky et l’actuel ministre de l’Agriculture.

Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye ont refusé de suivre les directives de Macky Sall et de déclarer leur candidature à la présidentielle de 2024. Dès l’annonce du choix porté sur Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye pour exprimer qu’il était en désaccord du choix porté sur Amadou Ba, a démissionné du gouvernement dont il était le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Aly Ngouille Ndiaye avait été auparavant ministre de l’Intérieur.

Voilà quelqu’un qui était un parfait inconnu sur la scène politique nationale qui grâce à l’avènement de Macky Sall à la présidence de la République, devient un ministre. Aly Ngouille Ndiaye doit tout à Macky Sall, mais il a décidé d’entrer en rébellion contre lui, car sachant que Macky Sall ne sera pas le prochain de la République du Sénégal en 2024 et n’aura plus un pouvoir de contrôle sur lui.

Un parfait cas d’opportunisme. Voilà, ce qui s’attache à Boun Abdallah Dionne. Que n’a fait Macky Sall pour lui qui l’a fait sortir de l’anonymat. Etant Premier ministre, puis Président de l’Assemblée nationale sous Me Abdoulaye Wade, c’est Macky Sall qui l’a fait nommer dans ses différents cabinets avant de le nommer Premier ministre, lorsqu’il a été au pouvoir. Aujourd’hui, c’est lui qui choisit de désavouer Macky Sall. C’est comme si le monde se tournait à l’envers.

Et depuis lors c’est le branle-bas de combat au Palais. Selon des sources, certaines personnes fouillent dans le passé des deux hommes et surtout dans leurs gestions. D’autres essaient de leur mettre des bâtons dans les roues pour durcir la recherche de parrains. Les faucons du Palais, malgré leur amitié avec les deux candidats récalcitrants, sont transformés en prédateurs.

Aly Ngouille Ndiaye et Boun Abdallah Dionne vont devoir faire face à leurs bourreaux qui ne vont pas les ménager. Ils vont fouiller dans leurs poubelles respectives pour y dénicher es cafards qu’ils cachent. Et pour cela, ils vont s’y mettre de toutes leurs forces. Aly Ngouille Ndiaye et Boun Abdallah Dionne doivent surveiller leurs arrières. Les faucons du Palais qui tiennent à ce que Benno Bokk Yaakaar ne perde le pouvoir en 2024, vont tout faire pour leur faire chanter, si jamais ils leur dénichent des cafards.

Attendons-nous donc à des révélations explosives sur les candidats Dionne et Ngouille Ndiaye qui ont choisi de vouloir contrarier le projet de Benno Bokk Yaakaar qui est de faire élire Amadou Ba en 2024 pour qu’il puisse parachever les chantiers en cours du Président Macky Sall.

