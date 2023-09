Ousmane Sonko : un retour impossible…une fin en solitaire

Ousmane Sonko continue sa descente en enfer. Les choses se corsent pour lui de jour en jour. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a tellement voulu jouer au jeune révolutionnaire qu’il a fini par se mettre dans la pire des situations. Il a non seulement perdu son parti mais ais il est derrière les barreaux incapable de poser le plus petit acte politique. Un nouveau rebondissement dans son dossier vient sceller son destin. Désormais, il ne peut plus faire un pas en avant. Il va mourir politiquement…tout seul !

Ousmane Sonko est définitivement exclu de la course pour 2024. Le maire de Ziguinchor ne peut plus être candidat. Son retrait des listes électorales vient d’être officialisé. L’huissier chargé de la remise du document a rencontré des obstacles pour atteindre le leader de Pastef, qui était à l’hôpital Principal pour des soins à la suite de sa grève de la faim. Les autorités pénitentiaires ont refusé à l’huissier l’accès à la salle où l’opposant était interné. Même chose chez Sonko. Finalement, l’acte de notification a été déposé à la sous-préfecture de Dakar-Plateau.

Ce qui scelle définitivement le sort du plus grand opposant au régime de Macky Sall. Il n’y a plus de retour possible pour Ousmane Sonko. Son nom n’est plus sur les listes électorales. Arrêté pour différents délits, le leader de l’opposition radicale risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Seul un miracle pourrait le faire sortir de ce gouffre dans lequel il s’est mis. Pour ne rien arranger, le maire de Ziguinchor n’a plus de parti. Pastef a été dissous après l’arrestation du patriote en chef. Ces militants errent comme des moutons égarés. Certains s’agrippent à l’idée de voir le PROS (Président Ousmane Sonko) revenir dans la course.

D’autres se sont résignés et cherchent déjà des solutions alternatives. Le plan B est devenu inévitable. Mais les patriotes n’ont aucun candidat de consensus. Alors il ne leur reste qu’à faire une alliance avec une coalition. Mais faire front commun avec l’ex Pastef, est un couteau à double tranchant. Ce parti est déjà stigmatisé comme étant un parti violent. Mais ils ont aussi un fort électorat qui ferait rêver n’importe qui. Malheureusement, le maire de Ziguinchor ne pourra pas en profiter.

L’absence de Ousmane Sonko ne dérange pas ses fidèles alliés. Ils ont tous tourné sa page. Actuellement, ils sont à fond dans la présidentielle. On ne voit plus Déthié Fall porter le combat pour la libération du maire de Ziguinchor. Le leader du PRP est plus préoccupé par la collecte de parrainage. D’ailleurs, il a invité ses camarades à se tenir prêts. Aïda Mbodj s’est toujours réclamée être la «maman» de Sonko. Mais depuis qu’elle s’est lancée dans la course présidentielle, elle a oublié son petit protégé.

Ils se sont tous servis de Ousmane Sonko pour arriver au sommet. Seuls les leaders sans base solide, comme Cheikh Tidiane Dieye, s’accrochent encore au leader de l’ex Pastef. Malheureusement, ils risquent d’être déçus quand ils se rendront compte que le patriote en chef n’est plus apte à candidater. Une situation que le maire de Ziguinchor pouvait éviter. Mais il s’est entêté à suivre ses délires les plus fous.

Si Ousmane Sonko avait comparu devant le juge, dans l’affaire Sweet Beauté, il pouvait sauver le projet. Dans l’affaire Mame Mbaye Niang, le maire de Ziguinchor pouvait simplement reconnaître qu’il avait tort. Accepter son erreur et demander pardon. Il aurait sûrement purgé une peine. Et aura le temps de se préparer pour 2024. Avec toutes les charges qui pèsent sur lui, c’est devenu chose impossible. Il a besoin d’un miracle pour se sortir d’affaires.

Ousmane Sonko est la personne la plus malchanceuse sur terre. Chaque jour qui passe, il s’engouffre dans les abîmes. Dans les épreuves, le «grand révolutionnaire» est abandonné par les personnes qui le suivaient dans ses délires. Désormais, le PROS n’est plus qu’un vulgaire perdant sans argent. Sonko est venu, il a eu sa gloire et a vu sa chute.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru