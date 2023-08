3e mandat : Le Groupe des sages de l’Union Africaine félicite Macky (document)

Dans son communiqué, le Groupe des Sages de l’Union Africaine se dit satisfait de » l’annonce du 3 juillet 2023 par S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de ne pas briguer la présidence pour un troisième mandat consécutif à la suite d’un amendement constitutionnel. Le Groupe félicite le Président pour la décision judicieuse prise sur la question qui, ces derniers mois, a divisé le peuple sénégalais et interpellé les communautés régionales et internationale ».

Avant d’ajouter » Le Sénégal a longtemps été l’un des meilleurs exemples de gouvernance démocratique en Afrique et a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes sur le continent et dans le monde. Dès lors que les normes et les valeurs démocratiques créent un environnement propice à la paix et à la prospérité pour tous, le Sénégal doit continuellement entretenir la consolidation démocratique en cours dans le pays depuis l’année 2000″.

Voici l’intégralité du communiqué :