3e mandat : Mansour Faye fuit le débat !

A-t-il peur de se faire viré par le Président Macky Sall ? Invité de l’émission Grand Jury, ce dimanche, Mansour Faye a fuit le débat sur le 3e mandat. La question posée plusieurs fois par Babacar Fall est restée sans réponse concrète.

A cette question, le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale de demander au journaliste de poser la question au Conseil constitutionnel. Avant d’ajouter : « Ma conviction est très simple. Monsieur le Président a été élu en 2019 pour effectuer le contrat de mandature qu’il a signé avec les Sénégalais. C’est ça qui m’intéresse », a-t-il dit, sur les ondes de la Rfm.

Relancé par le journaliste qui lui a demandé de s’exprimer de manière simple, le beau-frère du chef de l’Etat d’ajouter : « apporter des réponses par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Il s’est engagé suivant un contrat bien défini : Plan Sénégal Emergent, PAP2…L’histoire de mandat, quand ça va arriver, le Conseil constitutionnel va le dire ». Et le journaliste de le relancer encore. Cela veut dire que Macky Sall se présentera une 3e fois en 2014 ? Mansour Faye de répondre. « Ça, je ne sais pas. Il faut poser ça à Dieu. Je ne suis pas devin », dira-t-il avant de s’esclaffer de rire.

Déterminé à avoir une réponse claire, le journaliste Babacar Fall ne lâche pas le morceau. Cette fois-ci, il demande au ministre la position des uns et de autres au sein de la belle-famille sur la question du 3e mandat. « Il n’y pas de position. Ce qui nous intéresse, c’est ce qui se passe aujourd’hui. Comment accompagner Monsieur le président à réussir son mandat et on œuvre à ce qu’il réussisse et à apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais », a-t-il déclaré.