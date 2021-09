3ème mandat : Condé pleure, ADO tremble…Macky devient amnésique

Le 3ème mandat passe en Guinée et Alpha Condé trépasse. Hier, les forces spéciales ont déposé le président qui venait de tripatouiller la constitution pour avoir un mandat de trop. Le commandant des putschistes, le colonel Mamady Doumbouya, qui s’est exprimé à la RTG, la radiotélévision nationale guinéenne, a annoncé la création d’un Comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD, et promis un dialogue inclusif pour écrire une nouvelle Constitution.

En effet, c’est la constitution qui pose problème en Afrique Subsaharienne. Alpha Condé de la Guinée l’a retouchée pour s’installer illégalement au pouvoir pour une durée de 5 ans et plus. Et il n’est pas le seul car son voisin ivoirien, Alassane Dramane Ouattara (ADO) qui avait lui-même annoncé son départ exigé par la constitution après dix années au pouvoir, s’est remis en selle après la mort de son dauphin, le défunt premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette fièvre du 3ème mandat, certes légale mais immorale et impopulaire finira par tous les emporter.

Et aujourd’hui, le coup de force en Guinée qui intervient plusieurs mois après celui du Mali qui a emporté Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), donne du fil à retordre à ceux qui veulent imposer la force au peuple souverain par la voie des armes et non des urnes. La situation d’instabilité en Guinée, les photos du président Alpha Condé, chemise chiffonnée, le regard hagard et l’air perdu, vont faire réfléchir ces chefs d’états qui ont déjà fait du forcing comme ADO de la Côte d’Ivoire et un certain Macky Sall soupçonné lui aussi de vouloir faire un forcing en 2024…au Sénégal

Soupçonné ou accusé injustement, le président Macky Sall, théoricien du « Ni Oui, Ni Non » pour un 3ème mandat, semble avoir opté, selon son entourage immédiat, pour un « NON » au mandat de trop. Tout d’abord des fuites sur le refus de son épouse, la première Dame, Marème Faye Sall qui serait opposée à un 3ème mandat. Ensuite, le beau-frère du président, Adama Faye qui s’oppose lui aussi à un autre mandat. Et l’intéressé lui-même qui fait fuiter des infos sur sa décision de ne pas briguer un troisième mandat et de former en coulisse une coalition « Mbourou-Soow-Gloria » qui prendra le relais…

Le président Macky Sall fait un pas en avant et deux pas en arrière. Il veut forcer ; mais les évènements au Mali et en Guinée vont le faire réfléchir deux fois avant de s’engager. Le président Macky Sall, dira qu’il n’a jamais dit qu’il voulait briguer un troisième mandat. Mais son « Ni Oui Ni Non » veut aussi dire OUI à troisième mandat. Mais Macky va fuir sa responsabilité. Et aujourd’hui, il n’a ni le choix ni le droit à 3ème mandat. Il n’a plus de premier ministre. Il n’a pas de dauphin. Il va tout droit vers une sortie solitaire…

