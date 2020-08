3ème mandat : Le camp Ouattara invente un constitutionnaliste français qui n’existe pas

Voici une nouvelle qui risque de mettre le feu aux poudres. Pour justifier l’éligibilité de la candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle d’octobre 2020, six députés du RHDP ont cité l’avis d’un constitutionnaliste français, du nom de Richard Martone. D’après les recoupements de nos confrères d’Afriksoir, ce constitutionnaliste n’existe pas.

Le 07 août 2020, Maître Abdoulaye Ben Meité, Famoussa Coulibaly, Koné Aboubacar Siriki, Kra Paulin, Abo Faustin et Maizan Noël, ces six députés du parti au pouvoir ont voulu justifier la régularité de la candidature d’Alassane Ouattara en citant un présumé spécialiste français de la constitution. Tout porte à croire que ce dernier et son avis sur la légalité de la candidature d’Alassane Ouattara ne sont qu’une pure invention.

Le constitutionnaliste français Richard Martone n’existe pas, à en croire la rédaction d’Afriksoir. Il n’a d’ailleurs jamais existé dans les documents du droit français. La photo utilisée par les députés pour illustrer la contribution relayée sur les réseaux sociaux, n’est autre que celle d’un géochimiste environnementaliste anglo-américain du nom de Richard Martone. Donc, les députés auraient créé un faux constitutionnaliste pour rendre la candidature d’Alassane Ouattara légale.

Pourtant, les députés du parti au pouvoir ont utilisé cette contribution pour recadrer ceux de l’opposition qui étaient contre la candidature du président. Ces derniers prétendaient que l’article 183 de la nouvelle Constitution permettrait de reconduire les effets de la disposition de l’ancienne Constitution dans la nouvelle Constitution. Du coup, le Président Alassane Ouattara ne serait plus éligible à se présenter à l’élection.

Notons que l’avocat français de l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, Robin Binsard avait vu ce mensonge de loin. « On cite l’avis d’un constitutionnaliste français qui n’existe pas, le mystérieux Richard Martone, et on invoque le principe de non rétroactivité pour un article de la constitution inchangé depuis 2000 », avait-il déclaré.