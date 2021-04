50 millions du Khalife des Mourides…65 familles concernées

Au total 65 cibles sont inscrites sur le tableau de bord et les soutiens financiers ont jusque-là varié entre 200 000 et 2 millions de francs. C’est d’ailleurs cette somme que la famille de Alassane Barry, habitant la Médina (Rue 31 angle 20), a reçue des mains de Serigne Youssou Diop, personne morale du dahira Hizbut-Tarquiyah et de sa délégation composée de responsables de la structure dont Serigne Lamine Diouf.

Après avoir reçu la délégation, le porte-parole de la famille, l’Imam Mamadou Sow n’a pas tari d’éloges à l’égard du Khalife Général des Mourides.

« C’est un régulateur social infatigable. Il pouvait se limiter à formuler des prières pour les victimes. S’il consent cet appui, ce n’est que davantage réconfortant ».

Il faut signaler que la délégation du Hizbut-Tarquiyah a déjà touché une vingtaine de cibles. Déjà dans Dakar, elle s’est rendue chez plusieurs victimes qui habitent les localités de Ouakam, Nord Foire, Cambérène, Guédiawaye, Fass, Parcelles- Assainies etc… Elle se rendra aussi à Bignona. »