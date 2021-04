Hôpital niveau 3 à Touba : Macky n’a pas tenu la promesse faite à Serigne Mountakha

Le président de la République promettait la réception de l’hôpital de niveau 3 de Touba en mars 2021.

C’était au cours de sa visite, le 28 Septembre 2020, dans la ville Sainte de Touba. Macky Sall. Reçu par le patriarche de Darou Miname, le Président Sall s’était engagé à terminer dans six mois, au mois de mars 2021 plus exactement, l’hôpital qui est en train d’être construit sur la route de Darou. « Dans six mois l’hôpital de niveau 3 sera fonctionnel avec un investissement de 32 milliards. Nous allons l’inaugurer au mois de mars prochain. Nous vous prions de lui trouver un nom pour qu’ un décret soit pris », avait certifié Macky Sall devant Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Le Président Macky Sall avait exprimé également sa volonté de renforcer le maillage de Touba en infrastructures sanitaires. Ce, en citant entre autres réalisations, le renforcement de l’hôpital Matlaboul Fawzeini dont les travaux sont déjà achevés pour un coût de 6, 7 milliards de francs mais aussi les travaux d’assainissement, d’accès à l’eau et à l’électricité, en plus de l’axe routier Mbacké Kael. Hélas, la population attend encore et encore les promesses de Macky.

Source : Le Témoin